(Görüntülü Haber) Karapınar'da yeni obruk oluştu

Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA DHA)) KONYA\'nın Karapınar İlçesi\'nde merada 40 metre çapında, 20 metre derinliğinde yeni obruk (içinde su biriken çukur yer, doğal kuyu) oluştu. İrili- ufaklı 100\'ün üzerinde obruk bulunan Karapınar\'da yeni bir obruk daha oluştu. İlçe merkezinin 7 kilometre kuzeyinde Büyük Karakuyu Yaylası\'ndaki mera alanında 40 metre çapında, 20 metre derinliğinde obruk meydana geldi. Yaylada oturan Hikmet Koçhan, oburklar nedeniyle halk olarak sürekli tedirgin halde yaşam sürdükerini belirtti. Koçhan, \"Her yıl irili ufaklı obruklar görmeye alıştık, ama yine de korkarak yaşıyoruz. Ani ses ve gürültülerde korkuyoruz. Bizi en korkutan da ne zaman nerede obruk olacağı. Belki o anda koyun otlatıyor olabiliriz. Çocuklarımız oradan geçiyor olabilir.\"dedi. Obruklar nedeniyle artık hayvanları otlacak yer kalmadığını ileri süren Koçhan, \"Geçtiğimiz yıllarda, güneş enerjisi santrali sahasına tahsis edilen arazi, bizim koyunlarımızın otlandığı alandı. Şimdi güneş enerji santrali kurulacak. Bizlerde diğer alanlarda hayvanlarımızı otlatıyoruz. Ama o bölgelerde sürekli obruk oluşuyor. Artık hayvancılık yapacak yer kalmadı.Bizler zor durumdayız.\"dedi.