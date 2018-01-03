(Görüntülü Haber) Karamollaoğlu: Seçimi kazanmak için aday göstereceğiz (2)

Ümit KOZAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partileri için \'Abdullah Gül\' isminin henüz erken olduğunu belirterek, \"Biz sadece \'bir aday\' çıkaracağız dedik. Biz sadece ‘bir aday gösterelim’ diye değil, seçimi kazanmak için aday göstereceğiz\" dedi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara\'da medya temsilcileri ile bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Medya temsilcilerinin sorularını da yanıtlayan Karamollaoğlu, son yayınlanan KHK sonrası Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yaşanan karşılıklı açıklamaların hatırlatılması üzerine, \"Ben buna \'bir bardak suda fırtına koparmak\' derim. Hadise o kadar basit. Sonuçta iki taraf da aynı fikirleri söylüyor. Eğer eski bir Cumhurbaşkanı kendisinin bağlı olduğu bir siyasi parti kanun çıkardığında endişesini yerine getirmiş, \'bir tereddüt var\' dediyse bunu hainlikle itham etmek, ona karşı bir kampanya başlatmak yanlış olur\" dedi. \'CEPHELEŞMEYE KARŞIYIZ\' 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cepheleşmeye karşı olduklarını söyleyen Karamollaoğlu, \"Biz başlangıçta cepheleşmeye karşı olduğumuzu söyledik. Çünkü aynı kulvarda koşanlar bile yeri geldiği zaman rakip olabilir. Onun içinde cepheleşmeye karşıyız. Gözüken o ki bugün Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olacak. Bunun karşısında başka adaylar çıkabilir mi? Meral hanım \'çıkacağım\' dedi. Mecliste grubu bulunan partiler aday çıkarabilir. Biz de bir aday çıkaracağız. Şimdi bunu cepheleşme gibi görmek yanlış\" diye konuştu. \'SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN ADAY GÖSTERECEĞİZ\' Karamollaoğlu, \'Sayın Abdullah Gül\'ü partinizden Cumhurbaşkanı adayı göstermeyi düşünüyor musunuz?\' sorusuna ise, \"Biz bunun çok erken olduğu kanaatindeyiz. Biz sadece \'bir aday çıkaracağız\' dedik. Ama kim aday olacak, şunu ifade edeyim. Kim olursa olsun biz kendi siyasi kadromuz içerisinde değerlendirmeye tutacağız. Kadrolarımız arasında uygun görülen kişinin, kamuoyunda nasıl karşılık bulacağı konusunda bir çalışma yapacağız. Biz sadece ‘bir aday gösterelim’ diye değil, seçimi kazanmak için aday göstereceğiz\" şeklinde yanıt verdi. \'ONUN İÇİN BİRAZ ERKEN\' Karamollaoğlu, bir gazetecinin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in, \'Demokrat Parti, Saadet Partisi gibi partilerle bir ittifak yapmayı arzularım\' sözünü hatırlatması üzerine, \"Tabi onun için erken biraz\" diye cevap verdi. SİLAHLI EĞİTİM KAMPLARI Karamollaoğlu yine Meral Akşener\'in \'Tokat ve Konya\'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz\' şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: \"Böyle bir şeyin olmayacağını ümit ediyorum. İktidarın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Hükümetin kesinlikle bu gelişmeye izin vermeyeceğini düşünüyorum. Akıl almaz bir tavır olur. Çok yanlış bir adım olur. Hükümetin polis, asker, istihbarat örgütleri gibi resmi güçleri var.\" \'15 TEMMUZ BİR SEÇİM TARİHİ OLABİLİR\' \'Saadet Partisi\'nin Cumhurbaşkanı adayı merak ediliyor. Sizin adaylığınız var mı?\' sorusuna Karamollaoğlu, \"Ben kendi inisiyatifimle aday olmam. Biz Saadet Partisi olarak kazanabilecek en güçlü adayı göstermeyi arzu ediyoruz. Çok farklı isimler ortaya çıkabilir\" diye cevap verdi. Karamollaoğlu ayrıca, 15 Temmuz 2018\'in erken bir seçim tarihi olabileceğini kaydederek, \"Şimdi biz tahminde bulunuyoruz. Kararı Cumhurbaşkanı verecek. Biz gidişata bakıyoruz. 15 Temmuz bir seçim tarihi olabilir\" dedi.