(Görüntülü Haber) Karamollaoğlu İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldi

İSTANBUL,(DHA)-SAADET Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu seçim kampanyasını başlattığı İstanbul\'da gazetecilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Karamollaoğlu konuşmasında, \"Ekonominin çok kötü bir durumda. Türkiye borç batağında. Borçların çoğu özel sektöre ait doğru ancak devlet taahhüdü altında. Borçların faizleri bile ödenemiyor çünkü arkadaşlarımız betona gömdü. Borçların ödenememesi de siyasal yaptırım anlamına gelir\" dedi. SEÇİM BARAJINDA YÜZDE 10 BARAJI BİLEREK KALDIRILMADI Karamollaoğlu, \"Seçim barajında yüzde 10 barajı bilerek kaldırılmadı. Kutuplaşma adına bunu yaptılar. Ben yüzde 10 barajını geçeceğimize inanıyorum. Ama bu duruma tepki olarak bir ittifak meydana geldi. Ben cumhurbaşkanının bile parlamenter sisteme dönmekte tereddüt etmeyeceğine inanıyorum. İnşallah halkımızın bize teveccühü sandığa yansıyor.\" diye konuştu. BAHÇELİ HALKI TEHDİT ETTİ Karamollaoğlu, \"Bahçeli imza toplama sürecinde halkı tehdit etti. Ben bu nedenle özellikle imzaya gidemeyen memurlar olduğunu biliyorum. Ama sandıkta kimse oy verme işlemini izleyemez.\" ifade etti. \"ALİ BULAÇ\'IN TAHLİYESİ SEVİNDİRİCİ OLDU\" Kapatılan Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç\'ın tahliyesine ilişkin konuşan Karamollaoğlu, \"Ali Bulaç\'ın tahliyesi sevindirici oldu. Ben suçlu olduğuna inanmıyorum. Şahin Alpay beyin de ev hapsi kaldırıldı. Kimse böyle bir duruma düşmesin. Biz tutukluyken ailelerimiz bizden daha çok çekti. Şimdi de çok büyük sayıda masum insan OHAL nedeniyle mağdur edildi.\" ifadelerini kullandı. \"BİR CUMHURBAŞKANI ADAYI CEZAEVİNDE OLMAMALI\" HDP adayı Demirtaş\'a iyi niyet diledikleri için eleştirildiğini belirten Karamollaoğlu, “Biz de mağduriyet yaşadık. Bir insan suçlu ise hızla yargılanmalı. Ancak bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinde olmamalı. Serbest kalmasını ve yarışa dışarıda katılabilmesini temenni ediyorum\" şeklinde konuştu. \"ŞARTLAR İNSANI BAZEN ZORLAR\" Abdullah Gül\'ün adaylığına ilişkin soruya Karamollaoğlu, \"Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu deneceğini bilmeme rağmen istedim. Çünkü kuvvetler ayrılığı gereğini gördüğüne inanıyorum. Kendisine her konuyu sormadım. Ancak şartlar bazen insanları zorluyor. Onun adaylığı ile AK Parti\'den yüzde 15\'lik bir kesimin kopacağını düşünüyordum. Ki kendisine gelen ve hain demeye kadar varan tepkiler bunun göstergesi. Ama olmadı. Şu anda aramızda bir kırgınlık yok.\" şeklinde cevap verdi. Karamollaoğlu bir soru üzerine, seçim sonrasında AK Partili vekillerin de Erdoğan\'a rağmen muhalefetle hareket edebileceğini söyledi.