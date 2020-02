(Görüntülü Haber)  Karamollaoğlu: İlk yapacağımız iş bütün yatırımları durdurmak

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ekonomik gelişme ve istihdam sağlanmadan hizmet yatırımlarının gerçekleştirilmesini doğru bulmadığını ifade ederek, “Bu yatırımlar Türkiye’yi güçlendirmez. Türkiye’yi borca mahkum eder. Onun için yarın nasip olsa da bize bir iktidar gelse, ilk yapacağımız iş, Türkiye’deki bütün yatırımları durdurmak” dedi.



Balıkesir Öğretmenevi\'nde Saadet Partisi İl Teşkilatı tarafından ‘Türkiye\'nin meseleleri ve çözüm yolları’ konulu konferans düzenlendi. Konferansa Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve farklı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Konferansta konuşan Karamollaoğlu, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Sıkıntılarımız maalesef her geçen gün biraz daha artıyor. Etrafımız adeta bir ateş çemberi ile çevrildi ve siyasette memleketimizin içinde her kuruluş bir şeyler yapma gayreti içerisinde kendisini görüyor. Bazıları da artık fazla uğraşmaktan sıkılmış bir kenara çekilip, olan biteni gözlemekle meşgul. Ama biz siyasetçi olarak ülkenin hangi problemlerle karşı karşıya kaldığını, içinde yaşadığımız dünyadaki gelişmelerin bizi nasıl etkilediğini, problemlerimizin neler olduğunu ve bu problemleri üstesinden gelip, nasıl bir dünya kurmak istediğimizi kendi düşüncelerimizi burada sizlere anlatacağım” dedi.



Türkiye’nin son 17 yılda 1 trilyon 760 milyar TL borç çevirdiğini ve bunun karşılığında 708 milyar faiz ödediğini kaydeden Karamollaoğlu şöyle konuştu:



“Niye biz bu hale düştük? Niye şimdi devletin bütün müesseseleri, saraylar, okullar, köprüler, hamamlar sulh yoluyla satılacakmış. Bir de İslami hava vermeye kalkıyor. Arkadaş bitti deriz. Devleti değil, ülkeyi satıyorsunuz artık. Varlık fonu dediğiniz de aynısıydı. Kimseden para alamadınız. Çünkü Türkiye’yi iflas noktasına getirdiniz. Para hep toprağa gömüldü. Allah rızası için, şu da Türkiye’de istihdama vesile oldu, Türkiye’yi güçlendirdi diye bir yatırım yapılmadı ülkeye.



\'BİRKAÇ TANE DELİYE İHTİYACIMIZ VAR\'



Şu anda Türkiye’de toprağa gömülen her paranın israf olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, “İster yüksek bina yap, ister köprü yap, ister İstanbul kanalını yap, ne yaparsan yap, bu yatırımlar Türkiye’yi güçlendirmez. Türkiye’yi borca mahkum eder. Onun için yarın nasip olsa da bize bir iktidar gelse ilk yapacağımız iş Türkiye’deki bütün yatırımları durdurmak. Bizim gibi düşünen birkaç tane deliye ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye’nin problemleri öyle bir noktaya geldi ki; akıllı adamlar bu problemleri çözemez kanaatindeyim. Mutlaka azcık deli olması lazım. İsraf dediğim, üretime gitmeyen her yatırım. Yoksa yol yapılmasın mı, elbette yapılacak. Köprü, stadyum elbette yapılacak. Ama üretime yönelik yatırımlar yapılıp, kazanılmaya başlanacak ve kazanılan parayla da hizmet yatırımlarını yapacağız. Ekonomi önce güçlendirilecek, sanayi gelişecek, Tarım gelişecek, istihdam problemi çözülecek, sonra oradan kazandığımız parayla hizmet yatırımları yapacağız. Türkiye’yi zenginleştireceğiz” diye konuştu.



‘BİZİM ‘HOP’ DEDİĞİMİZ YER BURASI’



Dünyadaki nüfus, yaşam, enerji, tabi kaynaklar ve siyasi politikaları ve etkili ülkelerin stratejilerini değerlendiren Karamollaoğlu, Türkiye’deki hedefin başka ülkelere sırt dayamadan, ‘Türkiye’nin güçlü olma’ hedefinde olması gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu, başörtüsü probleminin çözümü, imam hatip ve Kuran kurslarını açma konusunda Ak Parti’nin başarılı olmasına karşın, bu adımların ülke sorunlarını çözmek için yeterli olmadığını kaydetti. Karamollaoğlu, \"Yollar, köprüleri, tüp geçitler, havaalanı, hızlı tren ve hastaneler yapıldı. Bizim ‘Hop’ dediğimiz yer burası. Siz paranın tamamını buralara aktardığınız takdirde, biz borca mahkumuz. Bunu benimsediler, ama bu Türkiye’yi kalkındırmaz. İnsanların hayatını rahatlatır. Ancak bunlar kalkınma anlamına gelmez. Ülkenin bir numaralı sorunu ise toplumsal kamplaşma. Toplumsal kamplaşma olursa, huzur olmaz. Huzurun olmadığı yerde, kalkınma olmaz, barış olmaz. Ciddi yatırımlar yapılamaz. Tarım bile dışarıya muhtaç hale geldiyse bu problemler çözülemez” dedi.



\'İTTİFAK KONSUSUNDA KONUŞMAYI DOĞRU BULMUYORUZ\'



Konferansın ardından Saadet Partili gençlerle buluşan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu \"Seçime gitmeden önce, seçim tarihi belli olmadan seçim ittifakı üzerine konuşmayı doğru bulmuyoruz. Biz havada bir ittifak diye bir şey düşünmüyoruz. Seçim ittifakı, ilkeler ve prensipler üzerine anlaşmayla olur. Şu anda öyle bir durum ortada gözükmüyor. Biz şartlarımızı ne düşündüğümüzü ülkemiz için söyledik. Onlar yerine getirildiği takdirde oturulur konuşulur\" dedi.



Karamollaoğlu, seçim ve sandık güvenliği konusundaki soruyu ise, \"Elbette orada da endişeler doğdu şimdi. O konuda da bizim de endişelerimiz var. Hükumete de bu endişeler iletiliyor. Ama onlar şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla kendi bildiklerinden şaşmıyorlar. Şaşmasa da yapacak bir şey yok şu anda\" şeklinde konuştu.