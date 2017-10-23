(Görüntülü Haber) Karamollaoğlu: Ak Parti, gariban belediye başkanlarının tepesine biniyor (2)

\'İKTİDAR PARTİSİNDE BİR TELAŞ, BİR HENGAME VAR\'



Saadet Patisi Yalova 6. Olağan İl Kongresi Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye partililerin yanı sıra Genel Başkan Temel Karamollaoğlu da katıldı. Kongrede konuşan Karamollaoğlu, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini söyledi. “Zor bir dönemden geçiyoruz, hepimiz farkındayız” diyen Karamollaoğlu, “En çok farkında olan da şu anda iktidar partisi, çünkü çok ciddi bir telaşın içerisindeler. Kongreler yapıyorlar, belediye başkanlarını görevden alıyorlar, yenilerini atamaya çalışıyorlar. Bir telaş var, bir hengâme var. Herkes endişe içinde. Geleceğimiz nasıl olacak, nasıl şekillenecek, kimse bilmiyor. Özellikle de iktidarda bulunan arkadaşlarımız. Gelecek seçimde acaba iktidarda kalacak mıyız diye bir endişeye kapıldılar” dedi.



\'POLİTİKALAR DEĞİŞMİYORSA, HİÇBİR MANA İFADE ETMEZ\'



İktidarın hatalarını kabullenmeye başladığını söyleyen Karamollaoğlu, “Bir noktada güzel bir şey yapıyorlar. Hatalarını itiraf etmeye başladılar. Eğitimde çok hata yaptık, dış politikada çok büyük yanlışlıklar yaptık, belediyelerde, İstanbul’da dâhil bütün şehirlerimizi mahvettik. Ne kadar güzel. Daha da gelecek herhalde, ancak mühim olan nokta şu; hatayı itiraf güzel bir şeydir de o hatayı telafi etmek başka bir davranış gerektirir. Hata ettim demek yetmiyor ki. Hata ettim demek hatanın farkına vardım manasına gelir. Ancak eğer bugüne kadar yapılan hataların düzeltilmesi gerekiyorsa, bugünlere kadar uygulanana politikaların tamamını değiştirilmesi manasına geliyor. Yoksa kadroları değiştirmeniz, yeni insanları iş başına getirmeniz eğer sizin politikalarınız değişmiyorsa hiçbir mana ifade etmez. Biz bugüne kadar şahsiyetleri gündemimize almadık. Politikaları gündemimize aldık. Yanlış yapılan işleri dile getirdik. Yanlış politikaları dile getirdik ve hiçbir zaman da sadece yanlışları dile getirmekle kalmadık, doğrusunun ne olduğunu söyledik” diye konuştu.



Yapılan konuşmanın ardından kongrede seçim heyecanı yaşandı. Tek liste ile yeniden başkanlığa aday olan Celal Korkmaz, partililer tarafından yeniden il başkanı seçildi.