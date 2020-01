(Görüntülü Haber) Karamollaoğlu: Adalet ortadan kalkarsa, devleti ayakta tutmak mümkün olmaz

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır\'da adalet vurgusu yaparak, \"Devlet, adaletle ayakta durur ama adalet ortadan kalkarsa, devleti ayakta tutmak mümkün olmaz. Onun için hukukun üstünlüğü bir an önce benimsenmeli\" dedi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Güneydoğu gezisi kapsamında Mardin\'den sonra Diyarbakır\'a geldi. Bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Karamollaoğlu, gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Konuşmasına Mısır\'da düzenlenen bombalı saldırıyı kınayarak başlayan Karamollaoğlu, terörün her zaman karşısında olduklarını söyledi. Karamollaoğlu, şöyle dedi: \"Ölüm nerede olursa, olsun tasvip etmemiz mümkün değil. Özellikle de camideki insanları, bir de üstelik bir kısmı güya İslam adına öldürmeye kalkıyorlar, öldürüyorlar, katlediyorlar; bunlar hakikaten korkunç hadiseler. Her yerde meydana gelebilir. Çoluk çocuk, kadın erkek, hiç fark etmiyor. Mısır\'da böyle bir patlamanın meydana gelmesi hepimizi üzdü. Bu Türkiye\'de de meydana gelse aynı, hatta Amerika\'da, Avrupa\'da da meydana gelse de aynı.\" \"KAN KAYBINI NASIL ÖNLERİZ?\" Türkiye\'de terör sorunu olduğunu belirten Karamollaoğlu, uygulanan terörle mücadele şeklinin başarıya ulaşmayacağını öne sürdü. Karamollaoğlu, şunları kaydetti: \"Ülkemizde insanlar sürekli olarak maalesef can kaybıyla karşı karşıya kalıyor. Bunu, çetele tutarak toplumda bir güven duygusu oluşturmaya çalışmak, böylece telafi etmeye kalkmak, yanlıştır diye düşünüyorum. Efendim, \'5 tane şehit verdik, 15 tane de biz terörist öldürdük.\' Bununla hiçbir mücadelenin başarıya ulaması mümkün değil. Bu yeni bir hadise de değil, bizim oturup kan kaybını nasıl önleriz; bunu mutlaka gündeme getirmemiz icap eder. Bunlar yapılırken, en çok üzerinde durmamız gerekenin hukuk, adalet olduğunu düşünüyorum. Devlet, adaletle ayakta durur ama adalet ortadan kalkarsa, devleti ayakta tutmak mümkün olmaz. Onun için hukukun üstünlüğü bir an önce benimsenmeli.\" \"Bir 15 Temmuz hadisesi yaşadık, bir kalkışma oldu, bu kalkışmanın altında, ben de şahsen hükümetin de ifade ettiği gibi Amerika\'nın, dış güçlerin oluğuna inanıyorum\" ifadelerini kullanan SP Genel Başkanı, şöyle dedi: \"Bu hadiseyi öyle sadece Fethullah Gülen örgütünün gerçekleştirme ihtimalini de görmüyorum. Onun arkasında başkaları var, planları var. Arkasından da bununla mücadele etmek için bir olağanüstü hal ilan edildi. Sıcağı sıcağına böyle bir halin ilan edilmiş olmasını da doğru buluyorum ancak siz olağanüstü hali, olağan hale getirmeye kalkarsanız, işte o zaman adalet de tesis edilemiyor. Siz bir insanı yakalıyorsunuz, hapse atıyorsunuz ondan sonra hapisteki insan kendisini müdafaa etme hakkını bulamıyor. Adalet tesis edilemez ki böyle bir şartta. En önemli konu; insanların kendilerine bir itham yapıldığı zaman, kendilerini o itham karşısında koruyabilecek imkana sahip olmalarıdır.\" Rusya, Türkiye ve İran\'ın Suriye\'deki sorunu çözme konusunda Soçi\'de bir araya gelmesinin önemli olduğuna da değinen Karamollaoğlu, \"İnşallah bu bölgedeki ülkeler bir araya gelerek memleketimizdeki ve bölgemizdeki problemlerin çözümüne iyi katkı sağlayacaklarını ümit ediyorum\" dedi. ABD ile Avrupa ülkelerinin Ortadoğu\'daki meseleleri petrol eksenli ele aldıklarını ve menfaatleri için çaba sarf ettiklerini kaydeden Karamollaoğlu, \"Bu bölgede bütün silahlı örgütler ve ülkeler tamamının silahını aynı mihraklar veriyor. Yani oturup bunları bizim iyice düşünmemiz lazım. Nasıl oluyor, ne oluyor?\" diye konuştu. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019 yılında yapılacak başkanlık seçiminde partilerinin aday çıkarıp çıkarmayacağı yönündeki bir soruya şöyle cevap verdi. \"Biz bir aday çıkaracağız, bu 100 bin imzayla çıkacak. Bunda da kararlıyız, biz cepheleşme, kamplaşma istemiyoruz. Adayımızın başarılı olma imkanının da olduğunu görüyoruz. Öyle bir aday olmalı ki AK Parti, CHP, MHP ve HDP\'den oy almalı. Tüm Türkiye\'yi kucaklayacak biri bulunabilir mi? İnanıyorum ki bulunabilir. Zor bir iş, erken de davranmak istemiyoruz. Erken çıkıldığı takdirde önüne engeller konulabilir, yıpratılmak için bir şeyler yapılabilir.\"