T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Karaman'da silahlı çatışma: 2 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı

05 Kasım 2017 15:14

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, polis çatışmaya katılan diğer gruptaki şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olay, bugün saat 02.15 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 256 numaralı sokakta meydana geldi. Sokakta silah sesini duyan ve 2 grup arasında silahlı çatışma olduğunu fark eden çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis, 42 EHE 99 plakalı otomobilin hızla uzaklaştığını fark edince \'Dur\' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Kvalamacanın ardından otomobil durduruldu. Araçta bulunan 28 yaşındaki Mahir T., 22 yaşındaki Ercan T. ve 29 yaşındaki Uğur G. gözaltına alınırken, baş ve göğüs kısmına isabet eden saçmalarla yaralanan 31 yaşındaki Ahmet Altun ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 24 yaşındaki Yasin Kiş, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Otomobilde yapılan aramada da otomatik av tüfeği ele geçirildi. Polis çatışmaya katılan diğer gruptaki şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuammerDHA KARAMANOlaylaOlayKazım Karabekir MahallesiSokaktaEHEOtomobilKvalamacanınAraçtaMahirErcanUğurAhmet AltunYasin KişKaraman Devlet HastanesiOtomobildePolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24