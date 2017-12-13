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(Görüntülü Haber) Karaman'da kedi ve köpek ölümlerine tepki (2)

İLÇE SAKİNLERİ TEPKİLİ Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde, son 2 günde meydana gelen kedi ve köpek ölümlerine, ilçe sakinleri tepki gösterdi

13 Aralık 2017 19:11

İLÇE SAKİNLERİ TEPKİLİ Karaman\'ın Sarıveliler ilçesinde, son 2 günde meydana gelen kedi ve köpek ölümlerine, ilçe sakinleri tepki gösterdi. Sarıveliler\'de hurdacılık yapan Hasan Şengül (80), konteynerlerin olduğu alana geldiğinde telef edilmiş kedi ve köpeklere rastladığını belirterek, \'\'Buraya geldiğimde, her yerde kedi ve köpek ölüsü vardı. Bu sayı 10\'unun üzerindeydi. Hayvanları öldürüp, buraya mı attılar yoksa zehirlenip, burada mı öldüler; belli değil\'\' diye konuştu. Veli Büyük (19) de 3 kedisinin telef olduğunu dile getirerek, \'\'3 kedim vardı ve onlar da öldürülmüş. Bunu yapanın bir an önce bulunup, cezalandırılmasını istiyorum\'\' dedi. Ziraat Odası Sarıveliler İlçe Başkanı Bayram Ali Kaba ise ilçede 2 gündür hayvan katliamı yapıldığını ileri sürerek, \'\'İlçemizde son 2 gündür sokak aralarında kedi- köpek katliamı yaşanmakta. Bunun sebebi de gözlediğim kadarıyla çok kuvvetli zehir kullanılmış. Tahminime göre, yaban hayvanları için kullandığı zehrin olduğunu düşünüyorum. Eğer bu ilaç kullanıldıysa insan hayatını da etkiler\" diye konuştu. Başkan Kaba, ayrıca kendisine ait kedilerin olduğunu; ancak bu kedileri de 2 gündür göremediğini söyledi. MHP Sarıveliler İlçe Başkanı Kasım Tunç da ilçede 200\'ün üzerinde kedi ve köpeğin telef edildiğini öne sürerek, \"Bizlerin, sorunların ortaya çıkması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarını göreve davet ediyoruz. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu ilçemizde yaşanan bir vahşet. Bunu kınıyoruz\'\' dedi.

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