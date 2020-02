(Görüntülü Haber) Karaman'da fırınlar arası rekabet ekmek fiyatını düşürdü

Muammer ŞEN/KARAMAN (DHA)- KARAMAN\'da ekmek fırınları arasında başlayan rekabet nedeniyle, 90 kuruşa satılan 250 gram ekmeğin fiyatı, 50 kuruşa kadar düştü. Fırıncılar, Lokantacılar, Pastaneciler ve Gıda Maddesi Üreten İş Yerleri Odası Başkanı Alaaddin Divleli, ekmek satışının yapıldığı fırıncılar tarafından kurulan şirketin kapanmasıyla rekabetin başladığını söyledi. Karaman\'da fırıncılar arasında bir hafta önce rekabet başladı. Rekabet nedeniyle 90 kuruşa satılan ekmek, 75 kuruşa satılmaya başlandı. Rekabet arttıkça, fiyat da 50 kuruşa kadar düştü. Vatandaşlar ise fırıncıların rekabetinden en karlı çıkan taraf oldu. Lokantacılar, Pastaneciler ve Gıda Maddesi Üreten İş Yerleri Odası Başkanı Alaaddin Divleli, \'\'Fırıncılar daha önce bir araya gelip bir şirket kurmuşlardı ve bu şirket sayesinde perakendecilere satış yapılıyordu. Şirketi fesih edip kapattılar ve artık her bir fırıncı, ekmeğini kendi satıyor. Bu nedenle aralarında rekabet başladı. Simit fiyatı 1 ila 1.5 lira iken, ekmek fiyatının 50 kuruşa kadar düşmesi normal değil. Bunun zararını yine fırıncılar çekecek\'\' diye konuştu. Fiyatların daha fazla düşeceğini tahmin etmediğini belirten Divleli, \'\'Bu halde iken bile para kazanamıyorlar, zarar ediyorlar. Bundan sonrası felaket olur. Birçok fırıncı, dükkanını kapatmak zorunda kalır. Daha önceden de aralarında bir rekabet oluşmuş ve ekmek fiyatlarını düşürmüşlerdi. 3 ekmeği 1 liraya vermişlerdi. O dönemde birçok fırıncı, un paralarını bile ödeyemediği için dükkanını kapatmak zorunda kalmıştı\'\' dedi. \'BATANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ\' Fırın sahibi Mustafa Demir, 3 ekmeği 1 liraya kadar vereceklerini belirterek, \'\'Fırıncılar olarak bir rekabete girdik. Piyasada şu an haksız bir rekabet var. Şu an bizim fırınımızda ekmeğin fiyatı 75 kuruş, ama bu fiyat 50 kuruşa düşecek. 3 ekmeği bir liraya kadar vereceğiz. Bu iş, batana kadar devam edecek, batan batacak, çıkan çıkacak\'\' diye konuştu. Fırından ekmek alan emekli Mehmet Pala (68) ise \'\'Rekabet sayesinde ekmeği biraz daha ucuza yiyoruz. Emekli maaşıyla ancak bu kadar yiyebiliyoruz\'\' dedi.