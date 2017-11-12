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(Görüntülü Haber) KARAMAN MOTOSİKLETLİ GENÇLER YARIŞ YAPARKEN KAZA YAPTI, O ANLAR İSE CEP TELEFONUNA KAYDEDİLDİ

Haber: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)MOTOSİKLETLİ GENÇLER YARIŞ YAPARKEN KAZA YAPTI, O ANLAR İSE CEP TELEFONUNA KAYDEDİLDİ KARAMAN'da arkadaşıyla motosikletle yarış yapan 22 yaşındaki Kadir Ş

12 Kasım 2017 20:33

Haber: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)MOTOSİKLETLİ GENÇLER YARIŞ YAPARKEN KAZA YAPTI, O ANLAR İSE CEP TELEFONUNA KAYDEDİLDİ KARAMAN\'da arkadaşıyla motosikletle yarış yapan 22 yaşındaki Kadir Ş., önündeki otomobile çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Gençlerin motosikletle yarışma ve kaza anı ise bir arkadaşları tarafından cep telefonuna kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.Kaza, dün akşam Çeltek Mahallesi Cezaevi Kavşağı\'nda meyrana geldi. Kadir Ş., yönetimindeki 70 HC 429 plakalı motosikletle, bir arkadaşıyla motosiklet yarış yaptı. O anlar ise yolda bekleyen başka bir arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde yarış sırasında diğer motosikletli hızla ilerlerken Kadir Ş., yönetimindeki motosikletle önünde yolun sağına dönmek isteyen Emine Ç.\'nin kullandığı 42 CJY 18 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kadir Ş ve arkasındaki arkadaşı 17 yaşındaki Alperen K., motosikletten firlayıp yaralandı. Yaralı 2 kişi ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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