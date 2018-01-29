(Görüntülü Haber) Karadenizliler, Erciyes'te 300 kilo hamsi dağıttı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de yaşayan Karadenizliler, Erciyes Kayak Merkezi\'nde hamsi festivali düzenledi. Türkiye\'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu kentte yaşayan Karadenizlilerin ev sahipliğinde gerçekleşen Hamsi Festivali\'ne ev sahipliği yaptı. Karadenizliler Platformu tarafından düzenlenen programda vatandaşlara 300 kilo hamsi ikram edildi. Afrin\'de mücadele eden ve hayatını kaybeden şehitler için yapılan duaların ardından başlayan festivalde vatandaşlar, ekmek arası hamsi alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu. Festivalede vatandaşlar, kemençe eşliğinde çalan Karadeniz müzikleri ile horon tepti.