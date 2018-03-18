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(Görüntülü Haber) Karadenizli bu yıl hamsiye doyamadı

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) - KARADENİZ'de son yılların en sıkıntılı hamsi sezonu yaşanıyor

18 Mart 2018 15:38

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) - KARADENİZ\'de son yılların en sıkıntılı hamsi sezonu yaşanıyor. Balık sürülerinin Türkiye karasularına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesi ile Türkiye kıyılarında tezgahlar hamsiye hasret kaldı. Karadeniz\'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile balık sürüleri, Türkiye karasularına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yöneldi. Hamsi, bu ülkelerden ithal edilerek yüksek fiyatlarda satıldı. Son günlerde bu ülkelerde de avlanamayan hamsi ithal edilemeyince tezgahlar hamsiye hasret kaldı. \'YETİŞTİRME BALIKLARLA BAŞ BAŞA KALACAĞIZ\' Kötü bir balık sezonu geçirdiklerini ve hamsinin tezgahlarda artık olmayacağını belirten Trabzonlu balıkçı Serdar Korkmaz, \"Hamsi sezonu artık yavaş yavaş bitiyor. Gürcistan sularında avlanan hamsinin sezonu da bitmek üzere .15 Nisanda av sezonu kapanıyor .Sonrasında kendi öz balıklarımızla baş başa kalacağız. Mezgit, istavrit,barbun ve diğer yetiştirme balıkları tezgahlarda olacak\" dedi. Vatandaşlar da bu sezon hamsiye hasret kaldıklarını belirterek doyasıya hamsi yiyemediklerinden yakındı.

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