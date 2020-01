(Görüntülü Haber) Karadenizli balıkçılar Okyanus'a açıldı

Osman ŞİŞKO TRABZON -(DHA) KARADENİZ\'de bu sezon balık avında umduğunu bulamayan balıkçılar rotalarını okyanus aşırı ülkelere çevirdi. Trabzon?dan yola çıkan 60 dolayında tekne sahibinden 30\'u Moritanya, 5\'i Nijerya, 25?i ise Rusya ve Gürcistan karasularına yöneldi. Karadeniz\'de yeni sezona \'Vira bismillah\' diyerek başlayan ancak balık avında umduğunu bulamayan balıkçılar geçen sezonlara oranla en kısır dönemlerini yaşıyor. Avlanmada yaşanan sıkıntılar ve beraberinde de balık fiyatlarının tezgâhlara yüksek olarak yansımasıyla kötü günler geçiren balıkçılar, teknelerinin rotalarını Okyanus ülkelerine çevirdi. Trabzon\'dan son 2 haftada yola çıkan 30 tekne sahibi Moritanya, 5\'i Nijerya, 25\'i ise Rusya ve Gürcistan karasularına yöneldi. 3 ay önce Okyanus ülkelerine açılan bazı balıkçı tenkeleri de geri dönmeye başladı. Okyanus ülkelerinde iyi bir balık avı dönemi geçiren balıkçılar yeniden Okyanus\'a açılmak için hazırlık yapmaya başladı. \'UMDUĞUNU BULAMAYANLAR MORİTANYA\'YA YÖNELDİ\' Balıkçı İsmail Usta hamsi avının erken başlayıp erken bittiğinden yakındı. Usta, Moritanya\'da balık avcılığının daha karlı olduğunu dile getirerek şöyle dedi Karadeniz\'de hamsi avı erken başladı ve erken bitti. Hamsi Gürcistan\'a geçti. Biz de gereken hazırlıklarımızı yaparak oraya gideceğiz. Bazı teknelerde okyanusa açıldı. Moritanya\'da yapılan büyük balık avcılığı buradakinden daha karlı. Balıkçılarımızdan bu yüzden buralara gidiyor.Bu yıl Balıkesir tarafından da bir çok balıkçı buraya geldi. Karadeniz\'de bu yıl önceki yıllara nazaran daha çok tekne oldu. Karadeniz\'de umduğunu bulamayan balıkçı arkadaşlarımızda Moritanya\'ya giderek orada avcılık yapıyorlar \'KARADENİZ ARTIK KÜÇÜK BİR GÖL OLDU\' Denizer Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Recep Denizer, kötü bir sezon yaşadıklarını, başka ülkelerde balık avlanmak zorunda kaldıklarını ve buna da üzüldüğünü söyledi. Karadeniz\'in artık küçük bir göl olduğunu öne süren ve bunun da balıkçıklara yetmediğini kaydeden Denizer, Karadenizli balıkçılar bu yıl hem palamut hem de hamside umduğunu bulamadı. Artık her geçen yıl bir öncekini aratan bir Karadeniz oldu. Buna yetkiler bir an önce bir önlem almalılar. Her gecen gün tekne sayısı artıyor. Buna müsaade ediliyor kimse de \'Dur\' demiyor. Balıkçılarımız dünyanın diğer ülkelerine Okyanus\'a açılmaya başladılar. Kendi ülkemizde olan avcılığı bitirip, bu ülkelere gidiyoruz. Buna üzülüyorum. Karadeniz artık küçük bir göl oldu Balıkçılarımıza yetmiyor dedi. \'BALIKÇILARIMIZ BAŞKA ÜLKELERE YÖNELİYOR\' Avlanmada yaşanan sıkıntılar üzerine Moritanya, Fas, Cezayir gibi ülkelerin denizlerinde avlanma yapıldığına işaret eden Denizer Teknelerimiz Moritanya, Fas, Cezayir, Tunus gibi okyanus ülkelere gidiyor. Orada sardalye ve 3-5 kiloluk büyük balıklar avlıyorlar. İlk zamanlarda balıkçılarımız buradaki gibi diledikleri kadar balık tutabiliyordu. Bunu gören Moritanyalı yetkililer de bizim teknelere kısıtlama koydu. Bazı kriterler ortaya koyuldu. Artık balıkçılarımız başka ülkeleri arıyorlar. Balıkçılarımızın Karadeniz\'deki kazancından çok daha fazlasını buralarda kazanabildikleri için oralara gidiyorlar. Bu tekneler çok büyük masraflar yapılarak Okyanusa çıkıyor. İnşallah bol kazançla dönerler diye konuştu. \'KENDİ KARASULARIMIZA SIĞMAZ HALE GELDİK\' Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu ise teknoloji ve imkânların artmasıyla arık kendi kara sularına sığmaz hale geldiklerini kaydederek \'Denizlerimizde bu yıl bandırma bölgesinden gelen balıkçılar vardı. Karedeniz de hamsi ülkemizi terk edince oradan gelen arkadaşlarda geri döndüler. Bizim bölgenin balıkçılarının bir kısmı da hamsi avı için Gürcistan\'a gitti. Teknolojimiz ve imkânlarımız o kadar büyüdü ki artık kendi karasularımıza sığmaz hale geldik. Buda aslında Türk karasularındaki avcılık baskısını azaltıyor. Kendi balıkçılarımızın buralara gitmesi bizim denizlerdeki balıkların daha da çoğalması ve üremesini arttıracaktır ifadelerini kullandı.