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(Görüntülü Haber) Karadeniz'in şampiyonlarına Arhavi'de muhteşem karşılama

ARTVİN (DHA) Doğu Karadeniz'in voleyboldaki temsilcisi Arhavi Belediyespor 1

31 Mart 2018 17:48

ARTVİN (DHA) Doğu Karadeniz\'in voleyboldaki temsilcisi Arhavi Belediyespor 1. Lig B grubu yükselme final maçında Plevne takımını 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ederek voleybolun en üst ligi olan Efeler Ligi\'ne çıkarak hem Artvin\'in hem de tüm Karadeniz\'in adeta gururu oldu. Mersin?deki final müsabakalarında kıran kırana maçlar çıkararak şampiyon olan Arhavi Belediyespor artık Efeler Ligi\'nde mücadele etmeye hak kazandı. Şampiyon takım Plevne maçı sonrasında kupalarını Arhavi Belediyepor Kulüp Başkanı ve Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu ile birlikte havaya kaldırdı. Sporcular ve Arhavili taraftarlar saha içinde horon tutarak Efeler Ligine yükselme sevincini doyasıya yaşadılar. ŞAMPİYON TAKIM OMUZLARA ALINDI Karadeniz?in voleyboldaki yüzü olan Arhavi Belediye Spor Artvin girişinden itibaren muhteşem bir konvoyla karşılandı. Arhavi\'de vatandaşlar şampiyon takımı ve Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu\'nu omuzlara aldı. Arhavi ilçesi ve Artvin sabaha kadar doyasıya eğlendi. Horonların tutulduğu ilçede şampiyonluk sevincini sporcular ile birlikte halk sabahın ilk ışıklarına kadar kutladılar. Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu yaptığı açıklamada, bu büyük başarıda en çok emeği olan sporcu kardeşlerim ve teknik heyetimiz başta olmak üzere, takımımızı bir an bile yalnız bırakmayan hemşerilerime sonsuz teşekkür ediyorum. İlçemiz adına büyük bir başarıya imza attık. Artık Efeler liginde ilçemizi ve bölgemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyor, tekrar emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum dedi. Arhavi Belediyespor Teknik Direktörü Ahmet Kavaz ise tüm sporcu kardeşlerimin alınlarından öpüyorum onlarla gurur duyuyorum. Bize her zaman destek olan Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu\'na da minnettarız. Birlikte çok güzel başarılara imza atacağız. Hem Arhavi hem de Türkiye\'nin gururu olacağız diye konuştu. Arhavi Belediyesopr artık 2018-2019 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonunun en üst ligi olan Efeler Ligi\'nde mücadele edecek.

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