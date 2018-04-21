(Görüntülü Haber) Karadeniz ve Marmara'nın tarihine ışık tutuyor

Gürkay GÜNDOĞAN ZONGULDAK,(DHA)Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yeşim Büyükmeriç, 20 yıldır deniz kabuğu fosillerini inceleyerek Karadeniz ve Marmara Denizi\'nin tarihine ışık tutuyor. Yaptığı incelemelerde 600 ile 700 bin yaşında deniz kabuğu fosilleri bulan Doç. Dr. Büyükmeriç, Trabzon\'da, Sinop\'ta İznik\'te Çanakkale\'de farklı dönemlere ait farklı coğrafyaları temsil eden fosiller bulduk. Biz bunlardan yola çıkacak geçmişteki iklimleri ve coğrafik olayları kurgulandırabiliyoruz dedi. Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yeşim Büyükmeriç, fosilleri veri olarak kullanarak dünyada yaşamın tarihini yazmak amacını taşıyan bilim dalı olan paleontoloji alanında 20 yıldır çalışmalar yürütüyor. Denizlerdeki yumuşakçalar alanına giren deniz kabuğu gibi fosilleri inceleyen Doç. Dr. Büyükmeriç, Marmara ve Karadeniz\'in tarihine ışık tutacak veriler elde etti. Doç. Dr. Büyükmeriç, Marmara ve Karadeniz\'de yaptığı çalışmalarda 600-700 bin yaşında deniz kabuğu fosilleri buldu. Bu fosillerin farklı denizlerin coğrafik bağlantılarını ortaya çıkardığını belirten Doç. Dr. Büyükmeriç, Karadeniz de Sinop, Trabzon da kıyı taraçaları inceledim. Hazar denizi ile Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan\'da incelemeler yaptım. Uluslararası projelerde bulundum. Benim yapmış olduğum çalışmalarda en yaşlı yaklaşık 600-700 bin yıllık döneme ait fosil bulgularımız mevcut. En eski fosil bölgesi olarak kıyı kenarındaki yüksekliklerde fosiller bulduk. Trabzon\'da, Sinop\'ta İznik\'te Çanakkale\'de farklı dönemlere ait farklı coğrafyaları temsil eden fosiller bulduk. Bunlar bizim için sadece tarihçeyi anlatmasının ötesinde coğrafik bağlantılar hakkında bize bilgiler veriyor. Bunlar bize geçmişteki kayıtlarımızdır. İklimsel olaylara ait coğrafik bağlantılara ait kayıtlardır. Biz bunlardan yola çıkacak geçmişteki iklimleri ve coğrafik olayları kurgulandırabiliyoruz diye konuştu. Karadeniz\'in 150 milyon yıllık geçmişe sahip olduğunu söyleyen Doç. Dr. Büyükmeriç, şöyle konuştuEn son günümüzden 20-24 bin önce Karadeniz yaklaşık olarak 150 metreye kadar su seviyesinin düştüğü yapılan çalışmalarda var. Marmara\'da buna benzer şeyleri bulduk. Bu Karadeniz\'in göl olduğunu gösteriyor. Sonrasında buzulların erimesiyle, kuzey Avrupa\'da ki ırmakların, Tuna\'nın erimesiyle Karadeniz ve Hazar\'ın su seviyesi yükseliyor. O zaman 13 ile 16 bin sene önce su seviyesi yükselerek Hazar ile Karadeniz birbirine bağlanıyor. Hazar\'dan Meriç boğazı vasıtasıyla Karadeniz\'e su akımı gerçekleşiyor. Karadeniz\'den de İstanbul boğazı vasıtasıyla Marmara\'ya su geliyor. Bununla canlı göçü de oluyor. O döneme ait fosiller bize bunları söylüyor. Biz yakın tarihini konuşuyoruz. Yani 20-24 bin yıldan günümüze kadarki zamanını araştırıyoruz. 600 bin yıl öncesinde yine Karadeniz\'den Marmara\'ya hatta kuzey Ege\'ye kadar bir akım var. Çanakkale\'de Hazar\'a özgü, Karadeniz\'e özgü fosilleri bulduk. Yani fosiller sayesinde Karadeniz ve Marmara arasındaki coğrafik bağlantıları ortaya çıkarmış oluyoruz. Hem denizsel, görsel karasal dönemleri ortaya çıkarmış oluyoruz. Hem o dönemdeki hangi canlı grupları bir arada yaşıyor muydu yada yaşamıyor muydu, hangi türler oluştu yada hangi türler geldi yada gelemedi gibi çalışmaları yürütüyoruz