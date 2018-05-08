(Görüntülü Haber) Karadeniz sahil yolundaki çatlaklara 'ziftli' onarım

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - DENİZ dolgusu üzerine inşa edilen, Samsun’dan Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’na kadar uzanan, 542 kilometrelik Karadeniz sahil yolunda çatlaklar oluşmaya başladı. Karayolları ekipleri, alt katmana suyun sızmasıyla yolun bozulması riskine karşı oluşan çatlaklar için önlem aldı. Zift enjekte yöntemiyle onarım çalışmalarına başlanıldı. Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, denizde kıyıya yakın yerlerden kum alınması sonucu Karadeniz sahil yolunun çökmeye başladığını öne sürüp, tehlikenin boyutlarının artabileceğine işaret etti. Karadeniz Bölgesi’nde, 1987 yılında yapımına başlanan ve 20 yılda tamamlanarak, 2007\'de ulaşıma açılan 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz sahil yolunda çatlaklar oluşmaya başladı. Deniz dolgusu üzerine inşa edilen yolun Trabzon, Rize ve Artvin geçişlerinde görülen çatlaklardan yağmur suyunun sızarak, yolun alt katmanlarına zarar vermemesi için karayolları ekipleri çalışma başlattı. Çatlakları tespit eden ekipler, özel zift enjekte ederek, boşlukları doldurmaya çalışıyor. Trabzon ve Rize geçişinde çatlaklara karşı önlem alındı. İyidere ilçesinde yolun 8 kilometrelik kısmında yapılan çatlak onarımı tamamlandı. Çatlak onarımı ile geçici tedbir uygulanan yolda ömrü tamamlanan 5 santimetrelik üst asfalt kaplamanın ilerleyen dönemlerde sökülerek, yeniden dökülmesinin planlandığı öğrenildi. \'KIYIDAN KUM ALINMASI ÇÖKMEYE NEDEN OLUYOR\' İDDİASI Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, Karadeniz sahil yolunda çatlaklar oluştuğunu belirterek, bu çatlakların devam etmesinin, araç geçişleri için tehlike oluşturduğunu söyledi. Yazıcı, \"Bu yolda ölçümleme yapıp, alttaki tabakanın ne kadar oturduğu, yürümenin ne kadar olduğu, kaymanın ne şekilde olduğu tespitlerinin yapılıp, ona göre bu alanın üstünün boşaltılıp, sıkıştırılarak, tekrar tesis edilmesi gerekmektedir. Denizden alınan kum dolayısıyla bu kayma ve çökmelerin oluştuğunu söyleyebiliriz. Denizden alınan kumun daha açıktan alınmasını da bir önlem olarak sayabiliriz. Tünel içinde bu çatlaklar yok. Tünelde biz doğal zemini keserek, yolu açıyoruz. Doğal zeminde kayma beklenemez. Graniti keserek, tüneli oluşturduğumuz için burada kayma, çökme olmaz” diye konuştu. Motosiklet kullanan sürücüler için yolun risk taşıdığını kaydeden Yazıcı, \"Motosiklet sürücüsü bu yolda firen yaptığını düşünün. Zift alan sıcaktan erimişse motosikletin lastiğini kaydıracaktır. Bu da kazayı tetikleyecek bir unsur olarak önümüze çıkıyor. Araçlar zift dolgu yapılan alandan geçerken sürücüleri araçlarını yolda tutmakta zorlanıyorlar. Bir an önce bu sorunun nereden kaynaklandığını yetkililer tespit etmeli ve çözümünü ortaya koymalıdırlar. Burası 24 saat çalışan, Samsun ile Sarp arasında sürekli araç trafiği olan bir yoldur. Bir an önce önlemlerin alınması gerekiyor\" dedi. KARADENİZ SAHİL YOLU Samsun’dan başlayıp, Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda sona eren, 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz sahil yoluyla 6 il, 64 ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman, 3 havaalanı ve birçok yerleşim birimine ulaşım sağlanıyor. Yolun inşasında, 138 milyon metreküp kazı- dolgu, 180 milyon ton tahkimat, 3 milyon metreküp beton imalatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 4.2 milyar dolara mal olan Karadeniz sahil yolunda 27 kilometre uzunluğunda 263 köprü, 41 kilometre uzunluğunda 12 tek tüp tünel, 18,5 kilometre uzunluğunda 20 çift tüp tünel bulunuyor.