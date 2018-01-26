(Görüntülü Haber) Karadeniz aksanlı dublajlar sosyal medyayı sallıyor

Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)- TRABZON\'da müzisyen ve üniversite öğrencisi Oğuzhan Uzun, bazı çizgi filmlere, ünlü futbolcu ve sinema aktörlerine Karadeniz\'e özgü yöresel aksanla yaptığı dublaj videoları izleyenleri kahkahaya boğuyor. Uzun\'un yöre şivesiyle seslendirerek paylaştığı görüntüler serisi sosyal medyada da büyük beğeni topladı, binlerce kişi tarafından ise gülümsenerek izlendi.



Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Teknik Bölümü öğrencisi ve müzisyen Oğuzhan Uzun, bir akrabasının yöre aksanıyla konuşmasından esinlenerek bazı çizgi film, ünlü futbolcu ve sinema aktörlerinin de yer aldığı video görüntüler üzerinde yöre şivesiyle dublaj yapmaya karar verdi. Kendine özgü yöresel aksanı kullanan Uzun, yöre şivesiyle seslendirerek paylaştığı görüntüler serisi sosyal medyada başta olmak üzere birçok video sitelerinde büyük beğeni topladı, binlerce takipçi tarafından izlendi.



AMACI İNSANLARI GÜLÜMSETMEK



Dublaj yaptığı görüntülerin izleyenleri gülümsetmesi ve binlerce kişi tarafından beğeni alması üzerine çalışmalarını daha da artıran Uzun, tek amacının insanlara mutluluk vermek, onları gülümsetmek ve moral bulmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Uzun, insanların moral bulmasını sağlamak amacıyla yöre şivesi kullanarak dublaj yapma hikâyesini DHA\'ya anlattı. İlk dublajını dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo\'ya yaptığını belirten Uzun \"Önceleri arkadaşlar arasında bu tür mizahlar yapıyorduk. Çarşıbaşı\'lıyım, bu ses tonu amcama aittir. Ondan esinlenerek bu tür çalışma ortaya çıktı. Aramızda \'Bu taklidi neden videoya dökmeyelim\' şeklinde fikir çıktı. Hatta fındık sezonuydu bu konuda bir çekim oldu. İlk Ronaldo\'ya yaptım dublajımı. Baya bir beğeni aldı. Sonra çok talep geldi. Çizgi film, sinema aksiyon sahneleri üzerinde dizayn edip seslendirmem oldu\" dedi.



\'BU YÖRE BİZ EĞİTİM YUVASI\'



Yöre aksanlı görüntülere çok olumlu tepkiler aldığını hatta videoların devamı için sürekli talep mesajları aldığını da kaydeden Uzun şöyle konuştu:



\"Hiç kötü tepki almadım. Bazı insanlar mesaj atıyor \'moralim çok bozuktu videon harika geldi\' şeklinde. Bu tür tepkiler beni daha bir motive etti ve hırslandırdı. İnsanların tebessüm etmesi, mutlu olmaları için bu işe başladım. İnsanları güldürebiliyorsak ne hoş bize. Müzikle bu işi hatta okulumla birlikte sürdürmeyi düşünüyorum. Üç kulvarda çalışmalarım sürüyor. İnşallah insanların yüzünde tebessüm olmasına vesile olmaya devam edeceğim. Bu konuda bir eğitimim olmadı, bu yöremiz başlı başına bir eğitim yuvası. Tamamen doğaçlama gelişen bir çalışma. Tiyatrodan çok teklif var. Bu gülümsetmeyi daha da yaygınlaştırma konusunda dizi, program, sinema gibi çalışmalarla inşallah insanları güldürmeye devam ederiz.\"



AFRİN\'DEKİ ASKERLERE YÖRE ŞİVELİ MESAJ



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin\'deki terör örgütü hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin Mehmetçiklere de yöre aksanını kullanarak mesaj gönderen Uzun \"Afrin\'deki kahraman askerlerimize Allah güç kuver versin. Siz olmazsanız biz güvenlik altında olamayız. Sizleri çok seviyoruz. Düşman istemiyoruz, dualarımız sizinle\" diyerek güvenlik güçlerine çalışmalarından ötürü başarı temennilerinde bulundu.



Öte yandan küçük yaşta başladığı müzik çalışmalarında da önemli yok kat eden Uzun, seslendirdiği şarkılarına ait kliplerde de beğeniyle izleniyor.

