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(Görüntülü Haber) Karacasu'da taşımalı eğitim gören 100'ün üstünde öğrenci zehirlendi

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, taşımalı eğitimden faydalanan 6 okuldan 100'ün üstünde ilkokul ve ortaokul öğrencisi, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı

14 Mart 2018 12:08

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Karacasu ilçesinde, taşımalı eğitimden faydalanan 6 okuldan 100\'ün üstünde ilkokul ve ortaokul öğrencisi, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karacasu ilçesinde taşımalı eğitimden faydalanan 6 okuldan 100\'ün üstünde ilkokul ve ortaokul öğrencisi, bugün öğle yemeğinden sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Özel bir şirket tarafından bu okullara gönderilen tavuk, tavuk çorbası ve salatadan oluşan öğle yemeği sonrası öğrencilerin rahatsızlandığı öğrenildi. Kusma ve mide bulantısı şikayetiyle ambulanslarla Karacasu Devlet Hastanesi ile Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan öğrenciler tedaviye alındı. 15 öğrencinin taburcu olduğu, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Öğrencilerin yediği yemekten numune alındığı, inceleme yapılacağı belirtildi. Karacasu Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Büyükyapıcı, \"Olayın olduğu an, Aydın il merkezinde toplantıdaydım. Öğrenince doğrudan hastaneye geldim. Öğrencilerimi tek tek dolaşarak kontrol ettim. Korkulacak bir şey olmadığını görünce sevindim. Aileleri bilgilendirdim\" dedi. Nazilli\'deki hastanede öğrencileri ziyaret eden Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, \"Korkulacak bir şey yok. Sağlık personelinin özverili çalışmasıyla öğrencilere gerekli tedavi yapılmaktadır. Bazı öğrencilerimiz tedbir amaçlı, kontrol altında tutulmaktadır. Konu araştırılıyor\" dedi.

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