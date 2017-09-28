(Görüntülü Haber) Karacabey'deki balık ölümlerine sebep olan fabrika belirlendi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Karacabey İlçesi Canbalı Deresi\'nde son dönemlerde yaşanan toplum balık ölümleri ile ilgili açıklama yapan Vali İzzettin Küçük, konuyla ilgili başlattıkları soruşturmanın tamamlandığını, balık ölümlerine neden olan fabrikanın Balıkesir sınırlarında olduğunu söyledi. Vali Küçük\'ün belirttiği fabrikanın bir süre önce üretime yeniden başlayan Susurluk Şeker Fabrikası olduğu öne sürüldü. Karacabey\'de Canbalı Deresi\'nde bu yıl içinde üçüncü kez tekrarlanan toplu balık ölümleri Doğader tarafından protesto edilirken, Bursa Valiliği\'nin konuyla ilgili başlattığı soruşturmanın tamamlandığı ortaya çıktı. Vali İzzettin Küçük, bugün katıldığı bir toplantı sonrası gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna, balık ölümlerine sebep olan fabrikayı belirlediklerini belirterek, \"Biz soruşturmamızı tamamladık. İsim veremeyeceğim. Bursa sınırlarında değil, Balıkesir\'e bilgi verdik\" dedi. Doğader yetkilileri, Vali Küçük\'ün ismini vermediği fabrikanın geçtiğimiz haftalarda 3 yıl aradan sonra ürün alımına başlayan Susurluk Şeker Fabrikası olabileceğini öne sürdü.