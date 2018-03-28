(Görüntülü Haber) Karacabey'de dolu yağışı ekili alanlarda etkili oldu

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili alanlarda etkili oldu.



Karacabey\'de saat 16.30 sıralarında başlayan sağanak yerini ceviz büyüklüğünde dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı, zor anlar yaşattı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar araçlara binerek ceviz büyüklüğündeki doludan korunmaya çalıştı. Bazı araç sahipleri ise araçlarının üzerine örterek cam ve kaportaları korumaya çalıştı.



Dolu yağışı özellikle ekili alanlarda etkili oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, \"Tarlalarda ekili olan buğday, arpa, yulaf gibi ürünün yanı sıra, bezelye de şuanda tarlada. Bu ürünler mayıs, haziran, temmuz aylarında hasat edilecek. Arazilerde incelemelerimiz devam ediyor. İnşallah büyük bir zararla karşılaşmayız. Dolu yağışı nedeniyle şuan itibariyle meyvelerde çiçek dökümü olduğunu gördük. Bu sezon meyve hasadında büyük sıkıntılar yaşanacağı görülüyor. Allah çiftçimizin yardımcısı olsun\" dedi.



