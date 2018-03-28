T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Karacabey'de dolu yağışı ekili alanlarda etkili oldu

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili alanlarda etkili oldu

28 Mart 2018 00:43

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili alanlarda etkili oldu.

Karacabey\'de saat 16.30 sıralarında başlayan sağanak yerini ceviz büyüklüğünde dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı, zor anlar yaşattı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar araçlara binerek ceviz büyüklüğündeki doludan korunmaya çalıştı. Bazı araç sahipleri ise araçlarının üzerine örterek cam ve kaportaları korumaya çalıştı.

Dolu yağışı özellikle ekili alanlarda etkili oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, \"Tarlalarda ekili olan  buğday, arpa, yulaf gibi ürünün yanı sıra, bezelye de şuanda tarlada.  Bu ürünler mayıs, haziran, temmuz aylarında hasat edilecek. Arazilerde incelemelerimiz devam ediyor. İnşallah büyük bir zararla karşılaşmayız. Dolu yağışı nedeniyle şuan itibariyle meyvelerde çiçek dökümü olduğunu gördük. Bu sezon meyve hasadında büyük sıkıntılar yaşanacağı görülüyor. Allah çiftçimizin yardımcısı olsun\" dedi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin KESKİNKARACABEY Bursa DHA BURSAnın KaracabeyKaracabeyYaklaşıkBazıDoluKonuylaKaracabey Ziraat Odası Başkanı Erhan ErdemBuArazilerdeAllah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24