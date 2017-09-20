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(Görüntülü Haber) Karacabey Canbalı Deresi'nde yine balık ölümleri

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BALIKESİR sınırlarından gelerek Bursa Karacabey’den geçen Canbalı Deresi'ndeki balık ölümleri, çevredekileri tedirgin etti

20 Eylül 2017 22:24

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BALIKESİR sınırlarından gelerek Bursa Karacabey’den geçen Canbalı Deresi\'ndeki balık ölümleri, çevredekileri tedirgin etti. Yaklaşık bir ay önce de yaşanan balık ölümlerinin yeniden başlamasına tepki gösteren balıkçıklar, kıyıya vurmuş balıkların ölüm sebebinin araştırılması istiyor. Canbalı Deresi\'nde yüzlerce balık telef oldu. Geçimini balıkçılıkla sağlayanlar, yetkilileri ilgisiz olmakla suçladı. Daha önce de benzer ölümlerle karşılaştıklarını söyleyen balıkçı Yusuf Kenar, \"Geçimimi balıkçılıktan sağlıyorum. Buradan tuttuğum balıklarla 2 çocuk okuttum. Fakat şimdi derenin ve balıkların halini gördüğüm zaman üzülüyorum. Çok rica ediyorum yetkililerden bu konuya bir çare bulsunlar. Sesimizi duysunlar artık. Yetkilileri yanımızda göremiyoruz. Birkaç gün içerisinde dereden 1 tonu aşkın balık ölüsü çıkardık. Bunlar yok edilen balıklar. Geleceğimiz için bu katliama çözüm bulunması gerekiyor. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Balıkçılığı bırakacağım. Yetkililerden iş isteyeceğim. Bittik biz. Daha ne yapacağız” dedi. Son 3 gündür Canbalı Deresi\'nde tonlarca balığın telef olduğunu söyleyen başka bir balıkçı, \"Bu memleket bizim. Çocuklarımıza ne bırakacağız. Derede akan bu suda bırakın balığı kurbağa bile yaşamaz. Yetkililer biz balık tutarken ceza yazmak için bahane arıyorlardı. Suya attığımız oltayı çıkarttırıp kaç iğne attığımıza, nasıl balık tuttuğumuza bakıyorlardı. Nerede bu yetkililer? Bu resmen bir katliam. Buna çözüm bulunmalıdır\" diye konuştu. Karacabey İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cemer Erken ise, \"Müdürlüğümüze bağlı Su Ürünleri Mühendisleri derede incelemelerini yaptı. Sudan ve balıklardan numuneler alındı. Yaklaşık bir ay önce gönderdiğimiz numunelerin sonuçları henüz çıkmış değil. Araştırmalarımız sürüyor. Alınan numunelerden çıkan sonuçlara göre gerekli çalışmaları yapacağız\" dedi.

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