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(Görüntülü Haber) Karaburun'da yunus şov

KARABURUN (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Karaburun ilçesi Karareis Koyu açıklarında, balıkçıların fark ettiği 3 yunus, renkli görüntüler oluşturdu

22 Şubat 2018 13:38

KARABURUN (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Karaburun ilçesi Karareis Koyu açıklarında, balıkçıların fark ettiği 3 yunus, renkli görüntüler oluşturdu. Karaburun\'dan geçen bir grup yunus, bölgede avlanan balıkçılar tarafından görüntülendi. Karareis Koyu açıklarında denize dalıp, çıkan yunuslar, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. 3 yunusu gören teknedeki olta balıkçıları, bu güzel manzarayı cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Bir süre devam eden bu şov, yunusların gözden kaybolmasıyla son buldu.

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