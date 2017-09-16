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(Görüntülü Haber) Karabük'te sırtını kaşıyan ayı kamerada

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, boz ayının sırtını ağaca dayayarak kaşıması fotokapanla görüntülendi

16 Eylül 2017 23:41

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, boz ayının sırtını ağaca dayayarak kaşıması fotokapanla görüntülendi. Karabük\'te yaban hayatı fotokapanla izleniyor. Karabük Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü, yaban hayatı çeşitliliği ve envanter çalışması kapsamında Yenice yaban hayatı sahasında 35 fotokapan kurdu. Fotokapanlar ile boz ayı, karaca, kara leylek ve yaban kedisi görüntülendi. Bir boz ayının arka ayaklarının üzerine kalkıp sırtını ağaca dayayıp kaşıması da kameraya yansıdı. Görüntüde bir süre sırtını kaşıyan ayı, daha sonra kamera açısından uzaklaşıyor.

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