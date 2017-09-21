(Görüntülü Haber) Karabük'te orman yangını (3)

YANGIN SÜRÜYOR Karabük\'te kızılçam ormanında etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Söndürme çalışmalarına Karabük ile birlikte Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Bolu\'dan gelen takviye ekipler de katıldı. Geniş bir alanda etkili olan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, yangının tren yolunda raylarda demir sürtünmesinden çıkmış olabileceğini söyleyerek, \"Büyük bir ihtimalle tren yolundan çıktı yangın. Biz Eflani İlçesindeki yangına gidiyorduk. Geride bir duman görüp durduk. Tren yolunda çıktığını gördük. Bu kesin bile diyebiliriz. Raylarda demir sürtünmesinden olabilir. Sigara izmariti olduğunu sanmıyorum\" dedi. Her noktada yangını tutmaya, kontrol altına almaya çalıştıklarını ifade eden Beşel, \"Çevre illerimizden gelen arazözlerimiz ve çalışanlarımız var. Helikopterimiz sabah gün ışığıyla birlikte havadan müdahalesine devam edecek. Şu anda ne kadar bir alanın yandığını söylemek için erken. Bakmayın bu kadar geniş göründüğüne. İçinde yanmayan alan var. O daha sonra tespit edilir. İnşallah İnsan zayiatı olmaz. Çünkü çalışanlarımız var. \'Dumandan zehirleniriz\' diye endişemiz var. Ters rüzgara dikkat etmek önemli. Bu yangını söndürdükten sonra soğutma çalışmaları sürecek. Her köke müdahale edeceğiz\" diye konuştu.