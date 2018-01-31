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(Görüntülü Haber) Karabük'te MHP'lilerden gönüllü askerlik başvurusu

Bülent DİKTEPE KARABÜK(DHA) KARABÜK'te, MHP il ve ilçe yöneticileri ile kadın kolları üyeleri 'Zeytin Dalı' harekatına katılmak üzere Askerlik Şubesi'ne dilekçe verdi

31 Ocak 2018 18:59

Bülent DİKTEPE KARABÜK(DHA) KARABÜK\'te, MHP il ve ilçe yöneticileri ile kadın kolları üyeleri \'Zeytin Dalı\' harekatına katılmak üzere Askerlik Şubesi\'ne dilekçe verdi. MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar, il ve ilçe yöneticileri ile kadın kolları üyeleri birlikte basın toplantısı düzenledi. Bir kafede düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Adem Kar, MHP, devleti ve milleti için vardır. Bunun aksini düşünenler siyasi fırsatçı ve oy hesapçılarıdır. Devletimize ve milletimize uzanan elleri kırmak için tüm vatan sathında ve Afrin\'de savaşan kahraman ordumuza başarılar, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimize de Allah\'tan rahmet diliyoruz. İl ve ilçe teşkilatları olarak Afrin ve buna benzer devletimizin ve milletimizin bekası için yapılacak olan tüm operasyonlara gönüllü olarak katılmaya hazırız dedi. Daha sonra üzerinde partililer, \'Geçmişte şanlı Türk ordusunda askerlik görevimi tamamlamış olmama rağmen bugün ülkemizi tehdit eden eli kanlı terör örgütü ile savaşmak için Güney Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere görevlendirerek gönüllü askerlik görevimi yapmak istiyorum. Gereğini ivedi bir şekilde yerine getirmenizi saygılarımla arz ederim yazılı dilekçeleri askerlik şubesine verdi.

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