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(Görüntülü Haber) Karabük'te 4 ev yandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)KARABÜK'te, çıkan yangından 4 ev kullanılamaz hale geldi

13 Nisan 2018 19:58

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)KARABÜK\'te, çıkan yangından 4 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 14.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Leylak Sokak\'ta bulunan Mehmet Özcan\'a ait evde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst katında oturan kardeşi Burhan Özcan\'ın evine daha sonra da bitişiğindeki Ramazan Sevadalı ve Yücel Kocabayır\'ın evlerine sıçradı. Vatandaşlar hortumla alevlere müdahale ederken itfaiyeye de haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonrasında yangın söndürülürken 4 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının, Mehmet Özcan\'ın televizyonu tamir etmek istediği sırada patlama ve sonrasında çıktığı iddia edildi. Mehmet Özcan\'ın evinin hemen arkasındaki çok sayıdaki televizyon dikkat çekti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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