(Görüntülü Haber) Karabük'te 2 bin rakımlı zirveye kayak merkezi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, 2 bin rakımlı Keltepe zirvesinde kurulacak kayak merkezinin 2018 yılı Nisan ayında tamamlanması hedefleniyor. Etkileyici manzarası olan kayak merkezinde, 2 bin 700 metre uzunluğunda kayak pistleri, teleski ve telesiyej tesisleri yer alacak. Karabük İl Genel Meclis üyeleri, kentin en yüksek zirvesi olan 2 bin rakımlı Keltepe\'ye kurulacak olan kayak merkezinde inceleme yaptı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Şaban Kanca, meclis üyelerine tesis ile ilgili bilgi verdi. Kanca, gazetecilere yaptığı açıklamada kayak merkezi ihalesinin Nisan 2015 tarihinde yapıldığını söyledi. Kanca, 2 yıl önce yapımına başlanan, 172 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesislerin Nisan 2018\'de tamamlanacağını belirterek şöyle konuştu: \"Proje bedeli 17 miyon 600 bin TL. 12 milyon 900 bin TL\'ye ihale yapılmış. İhale kapsamında 873 metre telesiyej tesisimiz, 690 metre teleski tesisimiz mevcut olup aynı zamanda günübirlik tesislerimiz var. Alt istasyonlar ve üst istasyonlar mevcut. Tesisimizdeki çalışmalar halen daha devam etmektedir. Tesisimiz kış sporlarına uygun olarak yapılmaktadır. Aynı zamanda 4 ayrı bölümde kayak pistlerimiz var. Bu 4 bölümdeki kayak pistinin toplam uzunluğu 2 bin 700 metre. Mevcut alanı ise 1 milyon metrekare. 1 ve 2 nolu pistlerimiz tamamlanma aşamasına geldi. Geçen yıl kış ayında yaklaşık 4 ay burada kar mevcuttu. Suni kar sistemiyle de bu beslenme olabilir. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor.\"