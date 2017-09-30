(Görüntülü Haber) Karabük Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi?nde, \'Kültürel Miras ve Korumacılık\' temasıyla bu yıl 18?incisi düzenlenen \'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali\' açılış programı ile başladı. Festival kapsamında konser veren ünlü şarkıcı Emre Aydın hayranlarını coşturdu. Köyiçi mevkiinde bando eşliğinde başlayan kortej yürüyüşüne katılanlar Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı?na kadar yürüdü. Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı\'nda yapılan törende konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Safranbolu\'nun hem Türkiye\'de hem de dünyada önemli bir değer olduğunu söyledi. Safranbolu\'nun bugüne gelmesinde herkesin emeği olduğunu belirten Ürkmezer şöyle dedi: \"Safranbolu\'da insanlarda koruma bilinci olmasaydı ne ilçe bu hale gelirdi ne belegesel film fesitivali yaşayabilirdi ne de UNESCO Sfaranbolu\'yu kültürel miras olarak kabul ederdi. Safranbolu\'nun geçmişten bu güne ve geleceğe olan yolculuğunda bizler sadece katkıda bulunuyoruz. Festivalimiz bundan sonra da inşallah devam edecek. Başta sanatcılarmız olmak üzere Türkiye\'nin çeşitli yerleriden festivalimize katılan herkese hoşgeldin der, teşekkür ederim.\" Ürkmezer, Recep Aktuğ, Engin Çağlar,Anta Toros, Meral Orhonsoy, Devlet Devrim ve Nilüfer Aydan gibi bazı yeşilçam oyuncularıyla birlikte 3 gün sürecek olan festivalin meşalesini yaktı. Daha sonra Türk Sinemasının 100\'üncü Yılı \"Gala Film Gösterimi\" yapıldı. EMRE AYDIN 10 BİN KİŞİYİ COŞTURDU Festival kapsamında ünlü pop şarkıcısı Emre Aydın konser verdi. Konser alanını dolduran özellikle genç kızlar ünlü şarkıcıya büyük sevgi gösterilerilerinde bulundu. Meydan çevresindeki apartmanlardaki evlerinin balkonlarına çıkanlar şarkılara eşlik etti. 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak eğlenen 2 genç ise polis tarafından aşağıya indirildi. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, konser sonunda şarkılarıyla yaklaşık 10 bin kişiyi coşturan Emre Aydın\'a safranbolu maket evi ve çiçek verdi. Festival pazar günü sona erecek.