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(Görüntülü Haber) Karabük-Bartın yolunda kar ulaşımı aksattı (2)

KIZILAY'DAN YOLDA KALANLARA DESTEK KARABÜK,(DHA) Karabük-Bartın yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor

21 Kasım 2017 20:43

KIZILAY\'DAN YOLDA KALANLARA DESTEK KARABÜK,(DHA) Karabük-Bartın yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ahmet Usta mevkisinde bazı araçlar kayarak yoldan çıktı. Türk Kızılayı Karabük Şubesi görevlileri, araçlarında kurtarılmayı bekleyen sürücüler ile yolculara meyve suyu, su ve bisküvi dağıttı. Emniyet ve Kızılay görevllieri ile diğer sürücüler, kara saplanan araçları iterek kurtarmaya çalıştı. Sürücüler, kurtarılan araçlarına zincir takarak yola devam etti. Kızılay Şube Başkanı Mehmet Uzun, yolda kalan sürücü ve yolculara ikramda bulunduklarını söyleyerek, \"Amacımız sürücülerimize ve yolcularımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek. Yolda kalan insanlarımızın ihtiyaçları var. Biz buradayız ve ikramlarımız devam ediyor\" dedi.

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