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(Görüntülü Haber) Kara Havacılık Komutanlığı uçağı, organ nakli için havalandı

ANKARA, (DHA) - GİRESUN'daki bir donöre ait kalp greftinin, Ankara'da organ nakli bekleme listesinde kayıtlı bulunan bir hastaya nakli, Kara Havacılık Komutanlığı tarafından tahsis edilen B-200 uçağıyla sağlandı

18 Eylül 2017 20:40

ANKARA, (DHA) - GİRESUN\'daki bir donöre ait kalp greftinin, Ankara\'da organ nakli bekleme listesinde kayıtlı bulunan bir hastaya nakli, Kara Havacılık Komutanlığı tarafından tahsis edilen B-200 uçağıyla sağlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) internet sitesindeki \'TSK\'dan haberler\' bölümünde yer alan başka bir habere göre, 15 Eylül günü Muğla\'nın Marmaris İlçesi\'nde, dalış sırasında bir kişi, dekompresyon rahatsızlığı yaşadı. 112 acil servis aracılığıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığı\'na ulaştırılan hasta, basınç odasında tedavi altına alındı.

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