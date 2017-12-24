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(Görüntülü Haber) Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 2 TIR kaza yaptı 1 yaralı

Seracettin SEÇKİN MURADİYE(Van), (DHA)- MERSİN'den İran'a yük taşıyan 2 TIR, Van'ın Muradiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yan yattı

24 Aralık 2017 18:42

Seracettin SEÇKİN MURADİYE(Van), (DHA)- MERSİN\'den İran\'a yük taşıyan 2 TIR, Van\'ın Muradiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yan yattı. Kazada bir TIR sürücüsü yaralanırken, meyve yüklü TIR\'larda büyük hasar oluştu. Kaza, bugün saat 10.00\'da Van\'ın Muradiye ile Çaldıran ilçeleri arasındaki kavşakta meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 33 EDD 73 ve 33 CNP 36 plakalı iki TIR yarım saat arayla aynı noktada kaza yaptı. Kayganlaşan yolda yan yatan tır\'lar büyük hasar görürken, kazada bir kişi yaralandı. Kaza\'da TIR şoförü Mahsun Gün yaralandı. Muradiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Gün\'ün sağlık durumunun iyi oluduğu belirtilirken, soruşturma başlatıldı.

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