(Görüntülü Haber) Kar üstünde nefes kesen cirit gösterisi

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde bir araya gelen gençlerin, karlı zemin üzerindeki cirit gösterisi renkli görüntüler ortaya çıkardı. Karın yağmasını fırsat bilen köylüler, boş zamanlarını değerlendirmek için cirit gösterileri düzenliyor Her hafta başka bir köydeki gösterisine bu hafta Kekeç köyü ev sahipliği yaptı. Diğer köylerden gelen ciritçiler meydanda toplanarak kıyasıya mücadele etti. Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü önderliğindeki gösteride ciritler havada uçuştu. Cirit atarken atılan naralar, attan düşenler heyecanı daha da artırdı. İzleyicilerde ciritçilere tezahüratlarıyla destek verdi. Ciritçiler, ata sporu ciriti yaşatmanın mutluluğu içinde olduklarını söylediler. Amaçlarının bu sporu gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade eden gençler, destek beklediklerini bildirdi.