(Görüntülü Haber) Kar manzaralı yamaç paraşütü keyfi

Ruhan YALÇIN TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Şarköy ilçesinde, Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü üyeleri 600 metre yükseklikteki karla kaplı Ganos dağından Marmara Denizi\'ne paraşütle atlayış yaparak beyaz örtü ve deniz manzarasının keyfini çıkardı. Tekirdağ\'da yüksek kesimlere yağan kar, Şarköy ilçesindeki Ganos dağı ve eteklerini beyaza bürüdü. Bunu fırsata çeviren Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü üyeleri, yaklaşık 600 metre yüksekliğindeki Ayvasıl tepesine çıkarak Marmara Denizi\'ne atlayış yaptı. Özellikle yaz aylarının gözdesi olan yamaç paraşütü sporcuları, kar yağışıyla birlikte beyaz bir örtüyle kaplanan doğanın ve mavi deniz manzarasının keyfini çıkardı. Karla kaplı tepelerden atlamanın kendileri için farklı bir tecrübe olduğunu ifade eden 60 yaşındaki Kamber Toprak, Yamaç paraşütü uçmak çok güzel bir şey. Seviyorum uçmayı. Bugünde burada karların üzerinden uçacağız. Gençlere tavsiye ederimö dedi. Eğitmen Kadir Aksoy ise Ayvasıl Tepesi\'ne ekipmanlarla zorlu bir tırmanış yaptıklarını, daha sonra güvenlik tedbirlerini alarak üyeleriyle birlikte 600 metreden beyaz örtüye ve mavi deniz manzarasına bıraktıklarını söyledi. Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü üyesi 10 sporcu, sırayla atlayış yaparak manzaranın keyfini çıkardı.