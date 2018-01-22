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(Görüntülü Haber) Kar Kaplanları, kar banyosu yaptı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de adlarını soğuk havada soyunup kar banyosu yapmaları ile duyuran Kar Kaplanları Spor Kulübü üyeleri, bu kez de Ağırnas ilçesinde kar banyosu yaptı

22 Ocak 2018 22:09

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de adlarını soğuk havada soyunup kar banyosu yapmaları ile duyuran Kar Kaplanları Spor Kulübü üyeleri, bu kez de Ağırnas ilçesinde kar banyosu yaptı. Herkes İçin Spor Federasyonu\'na (HİS) bağlı Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü üyeleri, eksi 10 dereceye kadar varan soğuk havada kar banyosu yapmaya devam ediyor. Aralarında doktor, eczacı, işçi, emekli ve memurların da yer aldığı Kar Kaplanları Spor Kulübü üyeleri, önce doğa yürüyüşleri düzenleyip, ardından da soyunarak kar banyosu yapıyor. Kar Kaplanları, bu kez Mimarsinan’ın doğduğu yer olan Ağırnas’ta bu yöndeki faaliyetlerine devam etti. Pazar günü sabah 07.00’de bir araya gelen klüp üyeleri, daha sonra \'Vekse-Ağırnas\' yürüyüşü gerçekleştirdi. Grup, yaklaşık 3 saat süren etkinlik süresince yürüyüş ve ısınma hareketleri yapıp, ardından da soğuğa aldırmadan, soyunarak kar banyosu yaptı.

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