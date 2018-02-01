(Görüntülü Haber) Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgede karla mücadele çalışması

MUŞ, (DHA) Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, karla mücadele çalışmasına aralıksız devam ediyor. Son yılların en yağışsız kış mevsiminin yaşandığı Muş\'ta yüksek kesimlerde karla mücadele aralıksız devam ediyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanan 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda karla mücadele çalışması yapan ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerledi. Karla mücadele çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ovada karın olmadığını ama yüksek kesimlerde 3 metreyi bulduğunu söyledi. Geçen yıla nazaran 200 bin litre yakıt tasarrufu yaptıklarını ifade eden Şeyhmus Yentür şunları söyledi.Bu bölgede 9 köy ve 22 mezramız bulunmakta. Ovada kar yok denecek kadar az ama yüksek kesimlerde yer yer 2,5-3 metreya kadar ulaşıyor. Ovada karın olmamasından dolayı geçen yıla nazaran 200 bin litre mazot tasarrufumuz var. Bu da 1 milyon 100 bin liraya tekabül etmektedir. Yüksek kesimlerde kar yağışı aralıksız devam ediyor. Karla mücadeleye 22 Kasım günü başladık ve bugüne kadar 5 bin kilometre karla mücadele çalışması yaptık. Yüksek kesimlerde fırtına ve tipi nedeniyle yollarımız kapanmaktadır. Vatandaşlarımızın seferlerini kolaylaştırmak için iş makineleriyle sürekli karla mücadele çalışması yapılmaktadır. Geçen yıl 20 bin kilometre karla mücadele çalışması yaptık. Bu çalışmada 1 milyon litre mazot tüketmiştik. Bu şekilde devam ederse toplam 400 bin litre yakıt tasarrufumuz olacak. Öte yandan karla mücadele çalışmasının yapıldığı bölgeye gelen köy muhtarları iş makinesi operatörlerine tatlı ikramında bulundu.