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(Görüntülü Haber) Kar Adana'da yol kapattı

Onur Can BULAT/POZANTI (Adana), (DHA)- ADANA'nın Pozantı ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle Adana- Pozantı- Ankara Otoyolu'nda ulaşım durdu

26 Ocak 2018 15:33

Onur Can BULAT/POZANTI (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Pozantı ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle Adana- Pozantı- Ankara Otoyolu\'nda ulaşım durdu.

İlçede 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın aralıklarla kapanıp açıldığı Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu\'nda 2 saat önce trafik tamamen durdu. Kar yağışı dolayısıyla Gülek Boğazı Mevkii\'nde çok sayıda araç bekletildi. Kapanan yolla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan sürücüler, yardım istedi. Kapalı yolun açılması için ekipler çalışmalarını hızlandırdı.

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