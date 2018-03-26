(Görüntülü Haber) Kaputaş Plajı'ndan geçen otoyola 'ÇED gerekli değildir' kararına iptal

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın doğa harikası Kaş ilçesi ve Kalkan arasındaki Kaputaş Plajı\'ndan da geçen Kaş- Kalkan otoyol projesine karşı açılan davada Antalya 2\'nci İdare Mahkemesi, \'ÇED gerekli değildir\' kararını iptal etti. Mahkeme, iki hafta önce ise 2842 metrelik güzergâha yol yapılmasına ilişkin Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu\'nun verdiği iznin yürütmesini durdurdu. Mahkeme kararına ilişkin bilgi veren avukat Tuncay Koç, \"Yaşam alanlarına sahip çıkan Kaşlılar kazanmıştır\" dedi. Karayolları Genel Müdürlüğü, dünyaca ünlü Kaputaş Plajı\'nı da içine alacak şekilde, Kaş ilçesi ile turistik Kalkan Mahallesi arasına 28 kilometre uzunluğunda, 4 şeritli, 26 metre genişliğinde otoyol projesi hazırladı. Maliyeti 73 milyon lirayı bulması beklenen, 4 viyadük ve toplam uzunlukları 5 kilometreyi aşan üç tünel bulunan yolun, doğal dokuya zarar vereceği iddiasıyla Peyzaj Mimarları Odası Ankara Şubesi, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ile 77 bölge sakini, Ağustos 2017\'de yargıya başvurdu. İlk dava, Antalya Valiliği tarafından otoyol projesi için verilen \'ÇED gerekli değildir\' kararına, ikinci dava ise birinci derecede Sit alanından geçen 2842 metrelik güzergâha ilişkin Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu\'nun verdiği izne karşı açıldı. İki hafta önce, Antalya 4\'üncü İdare Mahkemesi, Kaputaş Sit alanından geçen otoyol projesine izin veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu\'na karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi. \'YOL VARKEN YENİ BİR YOL GEÇİRİLMESİ ZORUNLU DEĞİL\' Koruma Kurulu kararına açılan dava dilekçesinde, \'Halihazırda bir yol varken üstelik üst kotlardan geçen köy yolları da varken (asfalt halde) yeni bir yol geçirilmesi zorunlu değildir\' ifadelerine yer verildi. Dilekçede, Kaş gibi özellikli doğası olan antik ve doğal Sit\'lerle bezeli, butik bir turizm kentine bu projenin hiçbir getirisinin olmadığı, götürüsünün yüksek olacağı, projenin telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağı kaydedildi. 4. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi. LİKYA ORKİDESİ \'ÇED gerekli değildir\' kararına karşı açılan ikinci davada ise bölgedeki Likya orkidesi başta olmak üzere endemik bitki türleri ve yaban hayatı varlığını tehdit ederek yok olmasına ve bölgede doğal habitatların parçalanmasına neden olacağı vurgulandı. Otoban projesinin planlandığı bölgede yoğun trafik akışı olmadığına da dikkat çekilerek, 73 milyonluk yatırımın çöpe gideceği, öte yandan doğal SİT bölgelerinin yok olacağı belirtilerek, \'ÇED gerekli değildir\' kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edildi. MAHKEME ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARINI İPTAL ETTİ Kaş Turizm Tanıtma Derneği tarafından açılan bu davada ise Antalya 2\'nci İdare Mahkemesi, Antalya Valiliği\'nin \'ÇED gerekli değildir\' kararını iptal etti. Mahkeme kararına ilişkin bilgi veren avukat Tuncay Koç, \"İki hafta önce Kaş\'ta Kaputaş Sit alanından geçen otoyol projesine izin veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Komisyonu\'na karşı açtığımız davada Antalya 4\'üncü İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bu kararın ardından ÇED gerekli değildir kararına karşı açtığımız davada da Antalya 2\'nci idare Mahkemesi ÇED Gerekli değildir kararının iptaline karar verdi. Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ile Peyzaj Mimarları Ankara Odası başta olmak üzere, Kaş Çevre Platformu ve Kaş Koruma Platformu\'na üye 76 Kaşlı yurttaşın açtığı davalarda böylelikle mutlu sona ulaşıldı\" dedi. \'KAŞLILAR KAZANMIŞTIR\' Bu iki karar doğrultusunda 6 arkeolojik sit ve 2 doğal sit alanından geçen 28 kilometrelik yolun yapılma olanağının kalmadığını belirten Koç, “Mahkeme, alınan yürütmeyi durdurma kararını dayanak göstererek projenin bütünlüğünün kalmadığını, bu haliyle projenin gerçekleştirilemeyeceğinden bahsederek ÇED gerekli değildir kararını iptal etti. Böylesine özel doğaya ve antik yapılara, endemik türlere sahip bir alanda yol projesinin düşünülmesi dahi yanlıştır. Karayolları Genel Müdürlüğünün bölgenin ihtiyaçları ve dokusunu gözetmeden sadece duble yol yapmaya kilitlenmiş anlayışının da doğru olmadığı bu kararlarla görülmüştür. Yaşam alanlarına sahip çıkan Kaşlılar kazanmıştır\" dedi.