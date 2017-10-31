(Görüntülü Haber) Kaputaş Plajı'nda yaz devam ediyor

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı\'nda yazdan kalma bir gün yaşandı. Plaja gelen yerli ve yabancı tatilciler, turkuaz renkteki denize girip sahilde güneşlendi. Dünyanın en güzel plajları arasında gösterilen ve adını bulunduğu Kaputaş Kanyonu\'ndan alan Kaputaş Plajı, Kaş- Kalkan karayolunun kenarında yer alıyor. 141 merdivenle inilebilen ve üç tarafı kapalı olan plaj, sarı renkte kumsalı, mavinin çeşitli tonlarını barındıran deniziyle yerli ve yabancı tatilcileri büyülüyor. Bölgeye gelen turistler Kaputaş Plajı\'na girmeden ayrılmıyor. Bugünlerde Türkiye\'nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, Kaputaş Plajı\'na gelenler ise denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 23 derece olduğu Kaputaş\'a gelenler bol bol yüzüp, güneşlendi. Anne ve babasıyla denize giren minikler de bu anların tadını çıkardı. Tatilcilerden Özgür Bozkurt, \"Perşembe günü İstanbul\'dan geldik. İstanbul çok soğuktu. Kaputaş Plajı günlük güneşlik. Deniz çok güzel. Türkiye bir cennet. Bulunmaz bir nimet\" dedi. Rasim Adın da \"Şu an Türkiye\'nin birçok yerinde herkes montlarla geziyor. Hava çok soğuk. Biz şu anda Kaş\'tayız. Kaputaş\'tayız. Deniz harika, kumsal harika, güneş harika. Herkesi buraya bekliyoruz. Özellikle Kaputaş\'ı görmeli herkes\" diye konuştu.