(Görüntülü Haber) Kaporta ustası, hurda otomobil ve traktör parçalarından Formula 66'yı yaptı

Haber-KameraHalit YILMAZ SORGUN, (Yozgat) (DHA)Yozgat?ın Sorgun ilçesinde yarış arabası tutkusu olan kaporta ustası Fahri Taşkan, hurda otomobil ve traktör parçalarını biraraya getirerek ?Formula 66?yı yaptı. Sorgun Sanayi Sitesinde 10 yıldır işlettiği tamirhanede kaporta ustalığı yapan 24 yaşındaki Fahri Taşkan?ın Formula 1 tutkusu, yarış arabası yapmasına vesile oldu. Almak istediği yarış arabasının maliyetinin yüksek olması üzerine Fahri Taşkan inşaat profili, hurda otomobil ve traktör parçalarını toplayarak 3 ay içerinde ?Formula 66? adını verdiği arabayı yaptı. Yaklaşık 9 bin liraya mal olan ?Formula 66?yı görenlerin arabayla özçekim yaptığını söyleyen Fahri Taşkan şöyle konuştu Formula 1 tutkunuyum ve yıllarca böyle bir yarış arabamın olmasını istedim. İmkanlarım elvermediği için bende bu aracı kendim imal etmeye karar verdim. Aracın şase kısmını inşaat profilinden, dış kaporta kısmını bakalitten, motor kısmı ise hurdacılardan topladığım parçalarda oluşuyor. Debriyaj, fren ve vites kollarını traktör parçalarından meydana geldi. Arabamız, normal otomobillerden 40 cm daha uzun olup, motor kısmı arkadadır. Şu anda hız parkurlarında denediğimiz sürat 170 km. hızı vurdu. ?Formula 66? bana yaklaşık 9 bin TL?ye mal oldu. Bana yeteri kadar destek verilirse inanıyorum ki helikopter dahi yapabilirim. Sanayiye gelen vatandaşlar aracımızı gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Tebrik ediyorlar. İnşallah yakın zamanda gerekli mercilerden izin alıp arabamı trafiğe çıkarmak istiyorum