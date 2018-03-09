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(Görüntülü Haber) Kapkaç dehşeti kamerada: Parayı kurtarmak isterken canından oluyordu

Alper KORKMAZ-Taner YENER-İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER'DE bankadan para çeken bir kişi kapkaççıların hedefi oldu

09 Mart 2018 17:29

Alper KORKMAZ-Taner YENER-İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER\'DE bankadan para çeken bir kişi kapkaççıların hedefi oldu. Çantadaki 50 bin dolarını kaptırmamak için kapkaççılarla boğuşan kişi canından oluyordu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay saat 12.30 sıralarında Yenibosna\'daki bir banka şubesinin önünde meydana geldi. Araçla çalıştığı şirkete ait yaklaşık 50 bin doları çekmeye gelen kişi otomobili banka yakınına park etti. Bu sırada kapkaççılar takip ettikleri bu kişinin aracının lastiklerini patlattı. Tekrar aracına dönen şirket çalışanı çektiği parayı aracın bagajına koydu. Tam aracına bineceği sırada kapkaççılar harekete geçti. Bagajı açan bir kapkaççı para dolu çantayı aldı. Durumu fark eden şirket çalışanı hemen kapkaççıyı durdurmaya çalıştı. Kapkaççıyla bir süre boğuşan bu kişi peşinden koştuğu kapkaççının aracına bindi. Bir süre araçta da devam eden boğuşma sonrası adı öğrenilemeyen şirket çalışanı araçtan atıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis çevrede araştırma başlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. KAPKAÇ ANI KAMERADA O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde zanlıların gelişi, aracın lastiklerini patlatması yer alıyor. Bir süre sonra para dolu çantayı bagaja koyarken kapkaççılar harekete geçiyor. Bagajdaki çantayı alan kapkaççı ile mağdur arasında boğuşma çıkıyor. Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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