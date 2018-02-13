(Görüntülü Haber) Kapattığı yolu bu defa gönülü trafiğe açtı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Foça ilçesinde, komşusu tarafından işgal edildiği için şikayetçi olduğu yolu, kendi merhum dedesine ait tapulu arazide olduğunu öğrenince trafiğe kapatan Mahmut Limnili, geri adım attı. Foça Belediyesi\'nin yoldaki kaçak olarak yapılan bölümleri yıkmasının ardından Limnili de yolun dedesine ait arsada kalan bölümünü, diğer varisçilere de danıştıktan sonra gönüllü olarak tekrar trafiğe açtı.



İsmetpaşa Mahallesi, 161 Sokak\'ta eşiyle yaşan Mahmut Limnili (55), aynı sokaktan bir süre önce taş ev alıp, restorasyonu sırasında hem ön, hem de yandan yola haksız şekilde girerek genişlettiğini iddia ettiği komşusu S.P.\'yi, 11 komşusuyla birlikte Foça Belediyesi\'ne şikayet etti. Daha önce gelip geçtikleri ve araçlarını park ettikleri yerlerin kamu malıyken, kişisel mülk haline getirilmeye çalışıldığını belirten Limnili ve komşuları, yapılaşmanın iptal edilerek yerin imar planındaki haline dönüştürülmesini istedi.



Belediye yetkilileri, şikayet üzerine gelip ölçüm ve tespit yaptı. Ancak düzeltme bir türlü yapılmadı. Tespit sırasında bazı yetkililerin kendisine hakaretvari davranışlarda bulunduğunu savunan Limnili, hakkını mahkemede aramak için belge toplamaya başladı. Aralarında bazı hukukçuların da yer aldığı ortak şikayetçi komşular, durumu BİMER\'e şikayet etmek ve dava açabilmek için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü\'nden tapu kayıtları ve planlarını çıkarttı. Bu kayıtlarda taşma yapılan bölüm ile yolun tamamını kapatacak şekilde biri 50.67 metrekare diğeri ise 28.76 metrekarelik iki parsel arsanın torunuyla aynı adı taşıyan dede Mahmut Limnili\'ye ait olduğu tespit edildi.



Yasal işlemler tamamlanarak dede Mahmut Limnili adına düzenlenmiş olan tapuların birer örneği alındı. Arsaların mirasçılarından Mahmut Limnili, gece bir kazaya sebebiyet vermemek için üzerine fosforlu parçalar yerleştirdiği saksılarla geçen 6 Şubat\'ta Küçükdeniz Sahili\'ndeki Reha Midilli Caddesi\'ne açılan ilçenin en hareketli noktalarından olan 161 Sokak\'taki yolu kapattı. Olayın basına yansıması ve vatandaşların tepkileri üzerine Foça Belediyesi ekipleri, dün sokağa müdahale etti. Şikayet konusu olan bölümler, imar planına uygun olarak yıkıldı. Mahmut Limnili de diğer varislere de danışarak arsalarının üzerinden geçen yolu trafiğe açtı.



\'DEDEMİN ADINA MİNİ PARK YAPACAĞIZ\'



Dedesinden kalan tapuları bulduktan sonra gelişmelerin kendisini yolu kapatmaya mecbur bıraktığını, kamu malına sahip çıkmaya çalışırken, aslında yol güzergahının bambaşka bir yerden geçtiğini ve yolun tapulu malları olduğunu öğrendiklerini belirten Mahmut Limnili şikayete konu durumun düzeltilmesiyle amaçlarına ulaştıklarını söyledi. Mahmut Limnili, \"Doğru yolu buldular. Açgözlü bir insan değilim. Foçalı\'yım. Duruma ben de üzüldüm. \'Mahmut Çıkmazı\' diye isim verilen yolu araç ve yaya trafiğine açıyorum. İşgal edilen yerler yeniden işgal edilmezse ve yeni problemler yaşamazsak, yol ilelebet açık kalacak. Tapularımız dahilinde olan yol kenarındaki bölümlere ise sahip çıkacağız. Benimle aynı adı taşıyan rahmetli dedemin adına mini bir park haline getirip, çiçeklerle donatacağız\" dedi.