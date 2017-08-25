(Görüntülü Haber) Kapatılan yola alternatif yol açıldı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,(Afyonkarahisar),(DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde, büfe işleten Ahmet Turan\'ın, üç köy ile 5 yıldızlı bir otelin de kullandığı yolu, 2003 yılında aldığı araziden geçtiği gerekçesiyle trafiğe kapatmasından sonra, belediye ekipleri alternatif yol açtı. Sandıklı İlçesi\'nde büfe işleten 53 yaşındaki Ahmet Turan, 14 yıl önce Hüdai Kaplıcaları Gürses Termal Otel\'in hemen yanındaki 400 metrekarelik arsayı Hazine\'den satın aldı. Araziden yol geçtiğini daha sonra öğrenen Ahmet Turan, güzergahın değiştirilmesini ya da arsanın kamulaştırılmasını istedi. Belediye ile anlaşamayan Ahmet Turan, 2012 yılında İdare Mahkemesi\'ne başvurdu. Afyonkarahisar İdari Mahkemesi Ahmet Turan\'ı haklı bularak yolun kapatılmasına karar verdi. Mahkeme kararından sonra belediyenin kamulaştırma konusunda adım atmasını bekleyen Ahmet Turan, dün öğle saatlerinde Hüdai Kaplıcalarında Gürses Termal otel yanında, sol tarafı mesire alanına, sağ tarafı ise Gürses Termal Otel ile Reşadiye, Yayman ve Koçgazi köylerine yola önce beton döktü, sonra tel örgü çekerek trafiğe kapattı. Sandıklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolun kapatılmasının ardından bölgeye ulaşımı sağlamak için alternatif yol açtı. Mağduriyetlerinin giderildiğini söyleyen Gürses Termal Otel Müdürü Veli Karaca, \"Vatandaşın kendi mülki üzerindeki yolu kapatması üzerine otelimizin yanı sıra 3 köye giden yol kapatılmıştı. Belediye ekipleri acil şekilde yeni bir yol açtı. Açılan bu yolla hem bizim hem de köylerin mağduriyeti giderildi\" dedi.