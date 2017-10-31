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(Görüntülü Haber) Kapalıkale taraftarlar grubu sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, DHA) Kayserispor Kapalıkale taraftar grubu, son 2 yılda 19 proje geliştirip, 8 kütüphane kurdu

31 Ekim 2017 19:38

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, DHA) Kayserispor Kapalıkale taraftar grubu, son 2 yılda 19 proje geliştirip, 8 kütüphane kurdu. İlk olarak Halep\'e kırtasiye ve iaşe yardımı ile sosyal sorumluluk projesine start veren Kapalıkale taraftar grubu Sosyal Yardımlaşma Sorumlusu Mustafa Said Akşit, \'Projelerimize, Polarınla ısıt, atkınla kuşat kampanyası ile başladık. 2016\'nın Aralık ayında yapılan bu proje ile Halep\'e yarısı kırtasıye yarısı iaşe olmak üzere bir TIR dolusu malzemeye yolladık. Daha sonra 10 ay olmadan 19 proje ve toplamda 8 kütüphaneyi hizmete sunduk. Gaziantep\'in Kilis\'te bulunan Atatürk İlkokuluna 3 bin kitap götürdük. Oradan geldikten sonra Kayseri\'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu\'na bin adet kitap yardımında bulunduk. Şu anda binbeşyüz kitaplık kütüphane için hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Kulübümüzün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız ve medya desteği ile bu proje de tamamlanmak üzere. Bir çok sivil toplum kuruluşundan daha fazla projeyi hizmete soktuk. Önümüzdeki ay hayata geçirmeyi düşündüğümüz bir proje daha var. Onu da hayata geçirirsek her ay iki projeyi hayata sokmuş olacağız. Kulübümüze çok çok teşekkür ediyoruz. Kapalıkale taraftar grubumuzun her bir üyesine teşekkür ediyoruz. Kapalıkale sadece bir taaftar grubu değil, her zaman halkın yanında olan bir taraftar grubudur. Yardım etmek isteyenler Kayserispor Store\'ye getirebilir diye konuştu.

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