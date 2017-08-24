(Görüntülü Haber) KAPALIÇARŞI'DA TARİHİ ESER OPERASYONU

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Fatih Kapalıçarşı\'da bir iş yerinin vitrininde tarihi eser satılıyor ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Kapalıçarşı Lütfullah Sokak\'ta bulunan işyerine baskın yaptı. Polis, 48 yaşındaki dükkan sahibi Y.C.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonda Selçuklu figürleri bulunan kap, içi sır kaplı 2 Bizans tabağı, 3 bronz ağırlık, 5 bronz süs iğnesi, bronz heykel, 3 bronz haç, 1 bazalt taşı, 1 amfora, Fenike, Roma ve Bizans dönemlerine ait 51 adet gözyaşı şişesi, çeşitli dönemlere ait 10 bronz sikke olmak üzere toplam 78 parça obje ele geçirildi. TARİHİ ESERLER İNCELENMEYE GÖNDERİLDİ Ele geçirilen 78 parça tarihi eser incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü\'ne gönderildi. İşyeri sahibi Y.C. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Görüntü Dökümü --------- -Ele geçirilen tarihi eserlerin görüntüsü