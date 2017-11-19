(Görüntülü Haber) Kapaklı’da termik santral protestosu

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı İlçesi\'nde Pınarça\'ya yapılması planlanan termik santralin kurulmasını istemeyen kent konseyleri protesto eylemi düzenlendi.



Çerkezköy ve Kapaklı Belediyeleri ile Çerkezköy ve Kapaklı Kent Konseyleri öncülüğünde Pınarça’da yapılması gündemde olan Kömürlü Termik Santrale karşı \'sessiz ölüme dur de\' sloganıyla protesto eylemi düzenlendi. Kapaklı Meydanı\'ndaki eyleme binlerce kişi katılırken, Tekirdağ CHP Milletvekili Faik Öztrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, meslek odaları da destek verdi.



Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Pınarça’da yapılması planlanan kömürlü termik santralin 500 hektarlık bir alan üzerine kurulacağını, 150 hektarının atık kömür depolama alanı, 25 hektarının ise kömür depolama alanı olacağını belirterek, \"Kömürlü termik santralin etki alanı 20-25 kilometre civarı olduğu ifade ediliyor. Pınarça santralin yapılacağı noktaya 1200 metre, Çerkezköy 1800, Kapaklı 3 bin metre uzaklıkta. Yani burnumuzun dibine yapılacak kömürlü termik santral. Buradan kalkacak toz ve küller çocuklarımızın ciğerine girecek. Buna bu bölgede yaşayan 260 bin kişinin dur demesi lazım” dedi.



Kömürlü termik santralin bölgeye yapılması durumunda Çerkezköy ve Kapaklı’nın büyüme hızının düşeceğini, hiç kimsenin santral etki alanında yaşamak istemeyeceğini kaydeden Akay, \"Bizler bölgemizde kömürlü termik santral istemiyoruz. Bölgemize kömürlü termik santral yaptırmayacağız\" ifadelerini kullandı.



Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı da termik santral yapılmasına karşı olduklarını belirterek, endişelerini ve olası olumsuzlukları şöyle anlattı:



\"Bölgemize yapılması planlanan termik santral 700 futbol sahasından büyük olacak ve 100 kilometre alana etki edecek. Pınarça mahallemize 1200 metre, Kapaklımıza 3000 metre, Çerkezköyümüze 1800 metre uzaklıkta olacak ve toplamda yaklaşık 300 bin insanımız etkilenecek. 500 hektar alana kurulacak termik santral ile birlikte 10 kilometrelik yeşil alan tahrip edilecek. Pınarça mahallemizde özellikle milyonlarca ağaç katledilerek santralin yapılması ile doğamızda olumsuz etkilenecek. Bölgemizin ve Trakyamızın havası değişecek, tarım ve hayvancılık bitme noktasına gelecek, yer altı su kaynaklarımız azalacak, iklim değişiklikleri yaşanacak, kanser vakalarında ve hastalıklarda artış yaşanacak erken ölümlere neden olacak. Dünyada 23 ülke, eyalet ve şehir, enerjide kömürden aşamalı olarak çıkmaya başladı ve 2030’a gelindiğinde tamamen kömürden kurtulmalarını sağlayacak eylem planlarını hazırladı. Bu veriler gösteriyor ki bütün Avrupa ve dünya ülkeleri kömürden enerji üreten santrallerinden vazgeçerken biz neden hala termik santral kurmak için ısrar ediyoruz?\"



Programda Çerkezköy Kent Konseyi Başkanı Funda Serfiçe, Kapaklı Kent Konseyi Başkanı Arzu Özdemir, miting Tertip Komitesi Başkanı Mehmet Uz, sivil toplum örgütü temsilcileri ve meslek odaları temsilcileri de birer konuşma yaparak, termik santralin doğaya, çevreye ve insan sağlığına vereceği zararları anlattı.