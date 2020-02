(Görüntülü Haber) Kapadokya'ya Çin'li turistlere kapılarını açtı

Kapadokya oldu, Chınadocıa Oktay ENSARİ - Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA) ÜLKEMİZİ 2018\'de turizmde Türkiye yılı ilan eden Çinliler,özellikle kültür turizminin önemli merkezi Kapadokya\'nın adını destinasyon projesinde CHINADOCIA olarak değiştirdi. Nevşehir Belediye başkanı Hasan Ünver\'de Çinli turistlere Kapadokya\'nın kapıları açık. Kapadokya bölgesi uzak doğulu turistlerin her zaman gözdesi oldu. Çinli konuklarımıza ev sahipliğinin en güzel örneklerini göstereceğiz, buyursun gelsinler dedi Kapadokya bölgesinde sayısı yüzleri aşan yıldızlı ve butik oteller sayesinde konaklama sorunu bulunmadığını, Kapadokya havaalanının pistinin ise elden geçirilerek yenilendiğine dikkati çeken Nevşehir Belediye başkanı Hasan Ünver, Çin\'in turizmde bu sezonu türkiye yılı ilan etmesinin bölge turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Kapadokya bölgesindeki turizmcilerin ve esnafın yerli ve yabancı turistin kıymetini bildiğine , bölgenin gerek yerli ve yabancı turistler açından ekonomik olduğuna dikkati çeken Ünver, şunları söyledi ÇİNLİLERİN KAPADOKYA ŞARKISI MÜKEMMEL Öncelikle Çin\'deki kardeşlerimizin yeni yılını kutluyorum. Yeni bir yıla giriş yaptılar. Son dönemlerde Kültür ve Turizm Bakanlığımız, hükümetimiz, yerel turizmcilerimizin, Valilik ve belediyemizin de içinde olduğu bir ekip çalışması yapılıyor. Bu çok güzel bir şey. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanımızın Çin\'e gidiş gelişinden sonra bir hareketlenme başladı. Uzakdoğu insanının özellikle kış aylarında Kapadokya\'ya karşı uzun yıllardan beri zaten ilgisi vardı. Japonya, Endonezya, Malezya, Kore gibi kültür turizmi açısından geliş vardı. Kapadokya bölgesi de hem iklimsel olarak hem de aynı yarımküreyi paylaştığımız bu ülkelerin çok ilgisini çekiyordu. Ancak biz beklediğimiz ilgiyi göremediğimizi düşünüyorduk. Aslında tanıtım yönünde bir eksiğimiz kalmıştı. Çin\'le bunu gideriyoruz. Son günlerde gazetelerde de okuyoruz Kapadokya bir şarkı da söz konusu olmuş. Bu güzel bir şey. Ben o şarkıya baktım ilk yayınlandığında 8 milyon tıklanma olmuş. Belki daha fazla milyonlarca tıklanacak. Bu son derece önemli. Kapadokya kendine has kültürüyle, tarzıyla, iklimiyle, yapısal değerleriyle sadece doğal oluşumlarıyla değil içinde barındırdığı 10 bin yıllık medeniyetiyle dünya insanının ilgisini çekmeye devam ediyor. Buraya gelen herkes kendinden bir şey buluyor. Bir çoğu kendine ait değerleri geçmişte yaşatan bölge olarak görüyor. Biz bunu özellikle Güney Amerika\'da, Orta Amerika\'da da anlatmaya başladık. Arjantin\'den, Brezilya\'dan ciddi talepler oluşmaya başladı. Avrupa dışında daha çok anlatacağımız bölgeleri keşfettik. Çin\'de dünyaya son zamanlarda çok açılmaya başladı. Kapadokya ve ülkemiz bundan çok ciddi oranda nasiplenecektir. Biz istiyoruz ki Çin\'deki bütün dostlarımız bölgemize gelsinler. Buradaki insanlığın kültürünü, ortak medeniyetini, tarihini anlık sıcaklığı ile yaşasınlar. Kapadokya mutfağının tadına baksınlar. Buradaki alışkanlıklarımızı, yaşam tarzlarımızı yerinde görsünler. 10 bin yıllık tarihe dokunabilsinler. Bunlar son derece önemli. Turizmcilerimiz buraya dünya çapında yatırımlar yapıyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. KAPADOKYA 25 BİN YATAK KAPASİTESİYLE ÇİNLİ MİSAFİRLERİMİZİ BEKLİYOR Nevşehir Belediyesi olarak Kapadokya bölgesiyle ilgili, tanıtım hamlelerinin içinde olacaklarını belirten Başkan Ünver Havaalanı pistimiz yenilendi. Terminal konusunda bakanımız söz verdi. Milletvekillerimiz o işi takip ediyor. Bizim şöyle bir şansımız var; Kayseri bize 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hem Kayseri\'nin pisti hem de Nevşehir\'in pisti aynı ilin pisti gibi kullanılabiliyor. Kayseri\'ye, Nevşehir\'e gelen turistlerimiz oluyor. Bizim havaalanımız şuan her türlü uçağın uçmasına açık. Sadece terminal binamızın yenilenmesi gerekiyor. Bunun ihalesi yapıldı. Güzel, modern terminal binası yapılacak. Yatak kapasitesi olarak hiç sıkıntımız yok. Şuanda 25 binin üzerinde nitelikli yatak kapasitemiz bulunuyor. Bunun yanısıra yeni yatırımlar geliyor. Fiyat açısından da gayet cazip. Nevşehir turizm esnafı biliyor ki fahiş fiyat uygulanan hiç bir turist bir daha buraya gelmez. Gittiği yerde de tavsiyede bulunmaz. Bunu yıllar önce düstur edindiler. Şuanda dünyanın en ucuz turizm merkezlerinden birisiyiz. Hak ettiğimizi almak için çabalıyoruz. Bu güzellikleri dünya insanı ile paylaşmak istiyoruz diye sözlerini tamamladı KAPADOKYA\'DA CHINADOCIA PROJESİ START ALDI Nevşehir Valiliği ile Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) işbirliğinde planlanan \'CHINADOCIA Destinasyon Pazarlama Projesi\' Kapadokya\'da start aldı. Ajans yetkilileri Halihazırda Kapadokya Bölgesi\'nin en önemli turizm kaynaklarından olan ve her yıl diğer ülkelere milyonlarca turist gönderen Çin Halk Cumhuriyeti, bu yönleriyle ülkemiz ve bölgemiz için büyük önem arz eden bir turizm pazarıdır. Bu nedenle Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ve koordinasyonun geliştirilmesi, bölge turizmi açısından oldukça önemlidir. Çin, Kanada ve Avrupa Birliği\'nin ardından 2018 yılını turizmde Türkiye yılı olarak ilan etti. Biz de bu önemli gelişmenin ardından Ahiler Kalkınma Ajansı ile birlikte Çin Halk Cumhuriyeti\'ne yönelik CHINADOCIA Destinasyon Pazarlama Projesi\'ni planladıkdedi. Öteyandan, Kapadokya\'ya gelen Çinli turistler balonların üzerinde gördükleri Happy Chinese New Years\' sloganı ve ilçenin birçok yerine asılan afişler nedeniyle mutlu oldukları bildirdi. Turistler, bu tür etkinliklerin Çinli turist sayısını artıracağına inandıklarını kaydetti.