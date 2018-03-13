(Görüntülü Haber) Kapadokya'da yer altında Seramik Müzesi

Oktay ENSARİ -Olcay DÜZGÜN NEVŞEHİR,(DHA)NEVŞEHİR\'in Avanos ilçesinde, çömlek ustası Güray Tüysüz (52), dünyanın ilk ve tek Seramik Müzesi\'ni Kapadokya\'da oluşturdu. Çağdaş müzecilik anlayışıyla yerin 20 metre altında, 1600 metrekarelik alanda, kayalara oyularak, yapılan müzede, pişmiş topraktan eserlerin yanı sıra buluntular da yer aldı. Kapadokya\'daki Seramik Müzesi\'nin birinci bölümünde; Tunç ve Demir çağları, Geç Kalkolitik ve Helenistik dönem ile Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait seramik eserler sergilendi. Müzenin ikinci bölümünde; Türkiye\'de yetişen, dünyaca ünlü çağdaş ve geleneksel seramik sanatçılarının modern eserleri yer aldı. Üçüncü bölümde ise resim, fotoğraf ve heykel gibi eserlerden sanat galerisi oluşturuldu. Müzede, ayrıca seramiklerin nasıl üretildiğine dair bilgi verilen bölüm yer aldı. \'GELECEK NESİLLER İÇİN MÜZEYİ OLUŞTURDUM\' Seramik Müzesi\'ni oluşturan Güray Tüysüz, bilinen 5 kuşaktan dedelerinin çömlek ustası olduğunu söyledi. Müzeyi 4 yıllık çalışmanın sonunda kurduğunu anlatan Tüysüz, Kapadokya bölgesindeki Avanos ilçesi, Hititler\'den günümüze uzanan çömlekçilik sanatına ev sahipliği yapıyor. Binlerce yıldır bu bölgede babadan oğula geçen, geleneksel el sanatının tarihsel süreçteki gelişimini sergileyecek müzenin eksikliğini görüp, gelecek nesillere güzel eser bırakmak için müzeyi oluşturdum. Müzemiz, aynı zamanda resim, heykel, seramik ve fotoğraf gibi güzel sanatların her alanında yerli- yabancı sanatçılarına eserlerini tanıtacağı, sergileyeceği sanat galerisi hizmeti de vermektedir. Müzeye gelen ziyaretçiler, daha sonra atölye bölümüne geçerek, burada seramiğin şekillendirme, fırınlama, boyama gibi tüm yapım aşamalarını görmekte, ustalar eşliğinde tezgaha oturup, çamura şekil vermeye çalışmaktadır diye konuştu. 10 BİNLİK YILLIK SERAMİKLER DE VAR Yerli ve yabancı ziyaretçilerin 10 TL\'ye gezdiği Seramik Müzesi\'nde, kısa tur 1,5 saat, uzun tur ise 3 saat yapılıyor. Müzede, her biri Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü envanterinde olan, yurdun çeşitli yerlerinden çıkarılan ve tarihi 10 bin yıla kadar uzanan seramik eserler, ziyaretçiler için sergileniyor. Müzenin ortasındaki geniş alanda, galeri olarak kullanılan sahne ise yapılacak etkinliğe göre alçalıp, yükseltiliyor. Kayalara oyularak, yer altına yapılan müze, yazın serin, kışın ise doğal sıcaklığıyla ziyaretçilere rahat gezilecek ortam sunuyor.