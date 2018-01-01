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(Görüntülü Haber) Kapadokya yılbaşına coşkulu girdi

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA) - NEVŞEHİR'in Kapadokya Bölgesi'nde yerli ve yabancı turistler, yeni yıla eğlence merkezlerinde girdi

01 Ocak 2018 13:11

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA) - NEVŞEHİR\'in Kapadokya Bölgesi\'nde yerli ve yabancı turistler, yeni yıla eğlence merkezlerinde girdi. Kapadokya Bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu. 2018 yılını renkli görüntüler eşliğinde günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Çılgınca eğlenerek, yerin 10 metre altında \'Yaşar Baba “Restaurantı\' dolduran turistler yapılan yeni yıl kutlamalarını Oryantal Deniz’in kıvrak dansları eşliğinde geçirdi. Mangalda yakılan ateşin etrafında dans eden turistler, havai fişek gösterileriyle eğlendi. Saatler gece yarısını bulduğunda şampanyalar patlatıldı.

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