(Görüntülü Haber) Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu Trabzon'da Prof. Dr. Şengör'e tepki

Osman ŞİŞKO/ORTAHİSAR (Trabzon), (DHA) - İSTANBUL Teknik Üniversitesi\'nde görevli Prof. Dr. Celal Şengör’ün, Kanuni Sultan Süleyman\'a yönelik ‘Piri Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği, Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır’ sözleri, Trabzon’da tepkiye neden oldu. Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Baki, Trabzon’da doğan Kanuni Sultan Süleyman hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle Prof. Dr. Şengör’ü kınadıklarını söyledi. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi ve Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, \'dünyanın ilk atlası\' olarak bilinen el yazması kitabın tanıtım toplantısında, Kanuni Sultan Süleyman hakkında tepki çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şengör, toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplarken, Fatih Sultan Mehmet ve Piri Reis’in kişiliklerinden bahsettiği sırada, “Piri Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği, Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır. Fatih zamanında Piri Reis olaydı, inanır mısınız, bugün bizim sömürge imparatorluğumuz vardı” dedi. VAKIF ÜYLERİNDEN ŞENGÖR’E KINAMA Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı üyeleri, Trabzon’daki Kanuni Evi’nde açıklama yaparak, Prof. Dr. Celal Şengör’e, Kanuni Sultan Süleyman\'a yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Vakıf üyeleri adına açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Baki, cihan padişahına ölçüsüz ifadelerin kullanılmasının kimsenin haddine olmadığını söyledi. Baki, “Trabzon’da doğan, gençliğini Trabzon’da geçiren, Türk ve İslam tarihinde önemli bir yeri olan, dünyanın \'Magnificent Süleyman\'ı, bizim \'Muhteşem Süleyman\' olarak bildiğimiz, devlet idaresinde adaleti tesis etmek için yaptığı uygulamalarla Kanuni olmuş, yazdığı şiirler ve divanı ile Muhibbi olmuş, İslam’ın halifesi ve cihan padişahına ölçüsüz ifadeler kullanmak kimsenin haddine değildir. Kaldı ki Kanuni’nin bizim savunmamıza da ihtiyacı yoktur. Onu bilenler bilir, tanıyanlar tanır” diye konuştu. ‘BİLİM İNSANINA YAKIŞMIYOR’ Kanuni Sultan Süleyman hakkında kullanılan ‘salak’ ifadesinin bilim adamına yakışmadığını kaydeden Prof. Dr. Baki, “Sayın Prof. Dr. Celal Şengör, alanında dünya çapında bir bilim adamıdır. Kendisine uzmanlığının dışındaki alanlarda konuşmamasını tavsiye ediyoruz. Zira uzmanı olmadığı konularda konuştukça ölçüyü kaçırmakta ve zor durumda kalmaktadır. Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı olarak Sayın Şengör’e Kanuni ile ilgili sarf ettiği ifadelerin bir bilim insanına yakışmadığını hatırlatıyoruz ve ifadelerinden dolayı kendisini kınıyoruz” dedi.