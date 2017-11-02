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(Görüntülü Haber) Kantinci okulda ölü bulundu

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA Avcılar'da bir lisenin kantinini işleten Vasıf Kuy okulda ölü bulundu

02 Kasım 2017 16:00

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA Avcılar\'da bir lisenin kantinini işleten Vasıf Kuy okulda ölü bulundu. Avcılar\'daki bir lisenin kantinini işleten 52 yaşındaki Vasıf Kuy, geceyi okulda geçirdi. Sabah Kuy\'dan haber alamayanlar okul yönetimini aradı. Kantine giden okul yönetimi Kuy\'u uyandırmaya çalıştı; fakat başarılı olamadı. Vasıf Kuy hareketsiz şekilde yatıyordu. Yetkililer durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Okula gelen sağlık ekipleri kantincinin öldüğünü belirledi. Acı haberi alan Vasıf Kuy\'un yakınları olay yerinde birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü. Polisin kantindeki incelemesinin ardından Vasıf Kuy\'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kuy\'un ölüm nedeni buradaki otopsi işleminin ardından belirlenecek.

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